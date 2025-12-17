Можно ли подобрать универсальный подарок на Новый год?

Психолог modi Анастасия Мироненко в интервью радио Sputnik рассказала, как выбрать универсальный подарок на Новый год и не прогадать.

«Важно смотреть не на материальную ценность, а на эмоции, которые подарок вызовет. Именно они играют основную роль в ощущении праздничного волшебства. Правильный подарок оставляет позитивный след в жизни человека. Это может быть уютный предмет для дома или что-то связанное с хобби, если известны предпочтения адресата», - отметила специалист.

Самыми универсальными вариантами считаются стильные элементы декора, уютные пледы и ароматические свечи, канцелярия, посуда, теплые носки. По словам психолога Мироненко, практичные подарки всегда будут оценены, ведь они напомнят о заботе дарителя во время рабочих будней и домашних выходных.