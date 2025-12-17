Как отвлечь собаку от сезонной хандры

С наступлением холодов многие собаки становятся менее активными, апатичными или, наоборот, проявляют деструктивное поведение. Это может быть связано с сезонной хандрой, отметил Владимир Голубев из Российской кинологической федерации в разговоре с РИАМО.

© Нижегородская правда

Эксрперт посоветовал увеличивать не продолжительность прогулок, а их качество. Собаки нуждаются в нагрузке — а она может быть и физической, и умственной. Поэтому если питомец не любит гулять зимой, можно провести короткую интенсивную тренировку дома. Чередуйте во время движения базовые команды «Стой», «Сидеть» и «Ко мне» — чем больше, тем лучше. Используйте лакомства как поощрение. Такая тренировка помогает собаке сосредоточиться и устать.

Поиск предмета: дайте собаке обнюхать предмет, спрячьте его на виду и скомандуйте «Ищи». Похвалите за находку. Постепенно усложняйте задачу — прячьте уже в другой комнате. Можно вложить внутрь игрушки лакомство — это подогреет интерес.

Стаканчики: покажите два стакана, под одним из них спрячьте лакомство. Перемешайте стаканы и дайте собаке выбрать. . Если она укажет на правильный стакан лапой или носом, она получит награду. Со временем можно увеличить их количество.

Игрушка-дозатор: это силиконовая ёмкость с лакомствами внутри. Если нет специальной игрушки, можно сделать её из пластиковой бутылки, вырезав в ней отверстия. Задача собаки — понять, как достать лакомство, катая и толкая игрушку.

Чтобы собака не заскучала, создайте запас игрушек и меняйте их раз в неделю. Старые игрушки можно спрятать в коробку и доставать только через некоторое время. Можно «оживить» старую игрушку, спрятав в неё лакомство.

15 минут активных занятий помогут поддерживать физическую форму собаки и улучшить её поведение зимой. Чередуйте разные виды активности, чтобы они не надоедали питомцу.