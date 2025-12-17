Ветеринар дал советы по выгулу домашних животных зимой

Ветеринар дала советы по выгулу домашних животных зимой
Ветеринар благотворительной организации Гемма Ренвик дала советы по выгулу и содержанию питомцев в зимний период. Ее цитирует портал «Южный Федеральный».
«Владельцам домашних животных следует быть осторожнее, так как холодное время года несет риски для здоровья четвероногих друзей. Дома нужно создать уютную обстановку, добавить одеяла и теплые уголки, где можно погреться. Короткие прогулки с собаками компенсируются активными играми. Собакам с редкой шерстью требуется зимняя одежда», - напомнила специалист.
Небольших питомцев и птиц важно держать в теплом помещении, утеплять при необходимости их клетки или вольеры. Кошкам, которые привыкли проводить время на улице, следует обеспечить доступ в дом.