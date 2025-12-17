Пора отказаться: бесполезные ритуалы уборки, которые только отнимают время

У многих из нас есть привычки по дому, которые перешли от бабушек, но сейчас они просто отнимают время. Автор канала «Просто о жизни и воспитании» рассказывает про восемь вещей, которые можно смело выкинуть из списка дел.

Например, мучиться с отмыванием швов между плитками — то еще удовольствие. Лучше раз в год пройтись герметиком, чтобы грязь не забивалась. Ванну мыть каждый день тоже необязательно — просто ополаскивайте ее, а генеральной уборки достаточно и раз в неделю.

Откажитесь от глажки полотенец и постельного белья — современные ткани и так выглядят хорошо. Достаточно просто сложить их аккуратно после высыхания.

Перекладывать еду из тарелки в контейнер — лишняя морока и гора грязной посуды. Если кастрюля влезает в холодильник, пусть там и стоит. Это же и с вытиранием посуды — она вполне может высохнуть сама.

Генеральную уборку плиты и полов оставьте на те времена, когда они действительно загрязнятся. В противном случае вы и время потратите, и навредите технике и напольному покрытию.

