Ветеринар ответил, нужно ли пропускать воду для питомцев через фильтр

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, что воду для питомцев нужно пропускать через фильтр.

«Проблема чаще всего не в самой воде, а в пути, который она проходит до миски», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, зимой и ранней весной особенно важно фильтровать воду, и это не страховка «на всякий случай».

Как добавил Шеляков, предлагать питомцу кипячёную воду не стоит.

«Чистая вода — это залог здоровья питомца, качество питья напрямую отражается на их самочувствии», — заключил он.

