Бетон, который не подведет: четыре правила прочности

Бетон​‍​‌‍​‍‌ные постройки выглядят неприступными крепостями, но на деле это совсем не так. Без должного ухода бетон покроется пылью и трещинами. Об основных правилах ухода рассказывает автор канала «Мудреем вместе».

Первое — вода. Она делает бетон рыхлым и слабым. Раствор должен быть, как густая сметана, а не как кефир. Если не получилось замесить его с первого раза, используйте специальные добавки.

Второе — воздух. Его пузырьки в свежем бетоне выйдут вам боком. На больших стройках используют вибратор, а если вы делаете что-то небольшое, просто тщательно протыкайте раствор лопатой, пока он не станет плотным, как камень.

Если на бетон будет большая нагрузка, нужен каркас. Сетка из металла или пластика удержит его от трещин, а для пола и фундамента это просто необходимо.

Легче всего испортить бетон в первые дни после заливки. Он затвердевает примерно на протяжении месяца, при этом ему нельзя давать быстро высохнуть. Накройте его пленкой, чтобы оставить влагу, а в жару поливайте небольшим количеством воды.

Если бетон все же начал сыпаться, его все равно можно спасти. В этом помогут пропитки для укрепления и полимерные добавки, создающие защитный слой поверх заливки. Помните, что чудо творят не марки материалов, а точные пропорции, усердное уплотнение, забота после заливки и своевременное армирование.

