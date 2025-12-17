Какие действия помогут собакам и кошкам прожить дольше и счастливее

Эти действия помогут вашим собакам и кошкам прожить дольше и счастливее
По данным французских источников, средняя продолжительность жизни собак и кошек - 11,3 года. Вот какие простые изменения помогут вашим питомцам жить с комфортом даже в старости.
Исследование, охватившее более двух миллионов кошек и четыре миллиона собак, позволило определить этапы жизни у этих животных. У кошки старость начинается примерно в 10 лет. Этот период делится на зрелый, пожилой и очень пожилой возрасты. Для собак же всё не так однозначно. Собаки мелких пород вступают в старость примерно в 7 лет, а затем становятся пожилыми примерно в 12 лет. Псы средних и крупных пород весом более 9 кг достигают этой стадии раньше: примерно в 6 лет.
Вот что вы можете сделать, чтобы сделать процесс старения животного легче. Прежде всего, сделайте так, чтобы питомец мог легко добираться до еды, воды, мест для отдыха и укрытия и т. д. В этом могут помочь различные приспособления: небольшие ступеньки для забирания на диван и пр. Полезно и увеличить количество мест для кормления, сна, туалета.
Если животное стало вести себя плохо, несмотря на ваши просьбы, это может указывать на его определённые потребности, дискомфорт или трудности. Например, кошка может точить когти о ковёр, а не о когтеточку, чтобы ей было менее больно. Некоторые питомцы с возрастом также становятся более тревожными или реактивными. То же самое случается при определённых заболеваниях.
Когнитивная и физическая стимуляция должна продолжаться, но её нужно адаптировать к способностям животного.
При старении рекомендуется выбирать легкоусвояемый рацион, имеющий приятный для питомца запах и вкус, а также разработанный специально под потребности животного. Избегайте давать собаке или кошке сырое мясо. Часто полезным бывает сочетание сухого и влажного корма. По рекомендации ветеринара можно попробовать и готовить домашнюю еду для животного.