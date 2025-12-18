Пятна на ковре: пять бюджетных средств, которые спасут без химчистки

Не спешите обращаться в химчистку, если на ковре появилось пятно. Автор канала ARNICA уверен, что в домашних условиях простые и дешевые средства справляются с загрязнением не хуже профессиональных.

© ГлагоL

Попробуйте столовую ложку соды растворить в 500 мл воды, нанести на пятно, подождать полчаса и протереть чистой тряпкой. Также хорошо сработают нашатырный спирт и стиральный порошок. Смешайте, нанесите на пятно, протрите щеткой и удалите влажной тряпкой. Хозяйственное мыло тоже станет отличным вариантов, тем более, что подействует оно за 15-20 минут.

Можно использовать перекись водорода и лимонный сок, но и нужно будет оставить на несколько часов в зоне загрязнения. Они подарят вам не только чистоту, но и приятный аромат.

Не забывайте предварительно испытать средство на незаметном участке ковра, чтобы не испортить его. Удаляйте загрязнение сразу же, как увидите, ведь со свежим бороться проще.

