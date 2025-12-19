Ветеринар объяснил, почему нельзя кормить питомцев с новогоднего стола

Традиционный праздничный стол представляет серьезную угрозу здоровью домашних питомцев. Об этом в преддверии Нового года напомнил ветеринар Михаил Шеляков.

© Вечерняя Москва

Специалист уточнил, что жирная пища, включая мясные нарезки, сыры и сладости, может спровоцировать тяжелые заболевания ЖКТ у животных, вызвав рвоту, диарею и потерю аппетита. Особенную опасность представляют блюда с добавлением специй, лука и чеснока, поскольку они влияют на состав крови и пищеварительную систему.

Даже обычные овощи и фрукты, такие как авокадо и виноград, могут вызывать аллергические реакции и интоксикацию организма животного. Например, употребление винограда грозит повреждением почек и повышением сахара в крови.

— Безобидный с виду виноград сильно влияет на почки питомцев, повышает уровень глюкозы, вызывает брожение. Авокадо растворяет желудочный сок, — добавил ветеринар.

Любовь хозяев к угощению своих питомцев деликатесами с собственного стола иногда заканчивается печально, напомнил врач. Он настоятельно рекомендовал владельцам избегать кормления животных непривычными для них продуктами, способными привести к серьезному ухудшению здоровья или даже смерти питомца, сообщает News.ru.

Кроме того, Шеляков объяснил, почему домашним питомцам не рекомендуется носить наряды, предназначенные исключительно для украшения к празднику. По словам специалиста, любые декоративные элементы одежды создают дискомфорт для животных и вызывают у них дополнительный стресс.