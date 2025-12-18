Чем опасен новогодний декор на рабочих местах

Украшение служебной зоны без разрешения нанимателя может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а в случае угрозы здоровью коллег — к материальной или даже административной.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность. Штраф для граждан может составить до 15 тыс. рублей, для организаций — до 400 тысяч. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или гибели людей возможна и уголовная ответственность с наказанием до семи лет лишения свободы.

Юрист отметил, что правила пожарной безопасности строго регулируют использование декора на рабочих местах. Запрещены самодельные гирлянды и несертифицированные световые электроприборы. Особо жёсткие требования действуют на производственных объектах, заводах и в цехах. Там работодатель вправе запретить любые элементы декора, если это закреплено в локальных актах по охране труда, из-за риска травм при работе с оборудованием.