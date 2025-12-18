Как организовать зимовку герани в помещении?

Герань - настоящий символ лета, чьи пышные и яркие шапки соцветий традиционно оживляют балконы, террасы и садовые контейнеры. Однако с приходом холодов актуальным становится вопрос сохранения растения до следующего теплого сезона, чтобы уберечь его от губительных первых морозов. Советы дает издание Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

Ключ к успешной зимовке — своевременное и продуманное действие. Речь идет не о срочном спасении, а о плановом переносе растения в помещение для защиты от холода. Агрономы советуют ориентироваться не на даты в календаре, а на прогноз погоды. То есть вносить герань в дом следует примерно за три недели до ожидаемых заморозков. Это позволяет цветку мягко адаптироваться к новым условиям.

Подготовка включает несколько важных этапов. Обязательно должна быть пересадка в свежий, хорошо дренированный грунт, оптимально — с добавлением субстрата для кактусов, чтобы обеспечить корням воздух и стабильный pH. В помещении герань размещают в самом светлом и теплом месте, поливая умеренно, как обычное комнатное растение. Зимой допустимы редкие слабые подкормки. Весной, после повторной пересадки и исчезновения угрозы заморозков, герань постепенно возвращают на свежий воздух.