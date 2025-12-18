Как экономить электроэнергию с помощью умного дома

Современные технологии предлагают удобные и доступные решения, которые помогают рационально использовать энергию и поддерживать комфортный микроклимат. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления технологической разработки автоматических солнцезащитных систем Onviz Александр Момотов.

«Датчики температуры, освещенности и присутствия фиксируют изменения в помещении и передают данные системе управления отоплением. На их основе умные термостаты корректируют работу радиаторов и обогревателей, снижая температуру в периоды отсутствия людей и поддерживая комфортный уровень там, где тепло действительно необходимо. Такой подход помогает избежать перегрева и равномернее распределять энергию по дому», — рассказал Момотов.

Он также подчеркнул, что окна нуждаются в вашем особом внимании, когда за окном зима.

«Например, использование электрокарнизов для штор и автоматическое управление позволяют не пропускать зря драгоценные солнечные лучи, и так редкие в зимнее время года. За счет наличия датчиков света электрокарнизы в дневное время открывают шторы, пропуская солнечный свет, а вечером, с его уходом, позаботятся о вашем уюте и сами зашторят окна обратно. Дополнительный контроль за положением штор помогает избежать ситуаций, когда текстиль перекрывает источники тепла, повышая эффективность обогрева», — высказался руководитель бренда.

Эксперт объяснил, что система умного дома позволяет подключать как современные конвекторы, тепловентиляторы и электрические радиаторы с автоматическими сценариями, так и обычные приборы через умные розетки.

«Обогреватели включаются при снижении температуры до заданного уровня или при обнаружении людей в помещении. Управление осуществляется через приложение или по расписанию, что обеспечивает точную настройку работы каждого устройства. Это сокращает лишние расходы электроэнергии, предотвращает перегрев оборудования и дает возможность удаленно контролировать состояние всех подключенных приборов», — дополнил Момотов.

По его мнению, современные технологии помогают сделать дом теплее и комфортнее без лишних хлопот и расходов.