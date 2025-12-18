Где поставить спатифиллум, чтобы он цвел пышно и листья были крупными

Спатифиллум​‍​‌‍​‍‌ или «женское счастье» — красивое и доступное комнатное растение, известное тем, что обильно цветет один раз в году. Но поссориться с ним несложно, если не знать некоторые нюансы его содержания. Автор канала «садоеж» рассказывает, куда же поставить цветок, чтобы он радовал пышным цветением?

Растение чувствительно к жаре, любит свет, но не переносит прямые солнечные лучи. Если окна вашего дома выходят на восток или запад, повезло — это оптимальное место для цветка. Если же их расположение отличается, притените южную сторону.

Помните, что с октября по март спатифиллум отдыхает. В это время его лучше переставить на северное окно или даже в глубину комнаты, где света меньше. Такой правильно организованный «отпуск» — залог обильного весеннего цветения.

Холодный воздух от часто открывающихся окон — враг спатифиллума. От этого корни могут начать гнить, а листья — чернеть. Если любите проветривать, уберите цветок с подоконника на полку.

Сухой воздух — причина темных кончиков листьев, которые портят весь вид. Если есть увлажнитель, поставьте цветок рядом с ним зимой. В отопительный сезон можно чаще опрыскивать растение или разместить его на кухне, где воздух влажнее. Если в ванной есть окно — это тоже отличный вариант.