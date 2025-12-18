Пять самых упрямых пород собак

Собаки​‍​‌‍​‍‌ иногда смотрят на вас взглядом, в котором читается: «Нет, не буду». Автор канала DogsForum утверждает, что их упрямство выводит из себя даже профессиональных тренеров.

Акита-ину отличается железной независимостью. Это умные собаки, которые не торопятся применять свои знания на практике. У них действительно есть дела важнее.

Сибирский хаски — непослушный ребенок, который так и хочет все сделать наоборот. Он может 10 раз подряд выполнить команду правильно, а потом сделать вид, что слышит ее первый раз.

Чау-чау воспринимает этот мир как наследник китайских императоров. Он отказывается слушать вас с таким выражением мордочки, что вы начнете сомневаться, кто здесь на самом деле глава.

Бигли живут запахами. Если он учует аромат чего-то интересного, вы перестанете для него существовать моментально. А вот у бульдогов непослушание в характере — они к нему относятся философски. Эти собаки уверены, что суета нам не нужна, лучше просто полежать.