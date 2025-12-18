Ожившие огурцы: дедовский рецепт против белого налета в теплице

Если​‍​‌‍​‍‌ в теплице листья огурцов приобрели вид будто их обсыпали мукой — это мучнистая роса. Против нее есть народное и очень действенное средство, которое приготовлено из соды, йода и мыла. Автор канала «Твоя дача» пишет, что это сочетание называют «адской смесью», и оно действительно работает.

© ГлагоL

Столовую ложку соды, лучше с горкой, десять капель йода и пару столовых ложек жидкого мыла или средства для мытья посуды добавьте в ведро воды. Сода создает на поверхности листа щелочную среду, в которой грибок просто не может существовать. Йод действует как мощный антисептик, сжигая споры. А мыло нужно для того, чтобы весь этот «коктейль» не стекал с листьев, а хорошо прилипал и работал.

Обрабатывайте растения правильно: делать это утром и в солнечный день нельзя. Капли воды под солнцем будут работать как линзы и вызовут ожоги. Раствор наносите на листья с обеих сторон, чтобы точно добраться до грибка. Уже на следующий день вы заметите, как белый налет темнеет, а еще через два дня мучнистой росы на ваших листьях не останется — они снова зелёные и упругие.

Также «ГлагоL» делился советами по выращиванию огурцов, которые помогают получить богатый и вкусный урожай. Опытные садоводы рекомендуют регулярно подкармливать растения гуматом кальция (3 ложки на бочку воды раз в неделю) — это удобрение насыщает почву полезными элементами, делает ее рыхлой и защищает от вредителей. При выборе сортов стоит обратить внимание на неприхотливые гибриды, например, «Солтис» или проверенный временем «Атос», а для эксперимента можно посадить целую «команду мушкетеров»: «Арамис», «Портос» и «Д’Артаньян».