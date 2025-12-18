Как сохранить окна сухими

Зимой​‍​‌‍​‍‌ многие замечают, что на окнах появляется конденсат. Почему так происходит? В квартире тепло и влажно, стекло холодное, а воздух за герметичными окнами не циркулирует. Итог — мокрый подоконник и риск появления плесени. Елена Матвеева нашла решение этой проблемы, которое и правда работает.

© ГлагоL

Первое и главное — вентиляция. Маленькой щелочки от приоткрытого окна не хватит, чтобы проветрить всю квартиру. Наиболее эффективным считается создание сквозняка — откройте окна настежь на 3-5 минут. Раз в месяц проверяйте вытяжку: если бумажка не липнет к решетке, ее, наверняка, нужно почистить.

Дайте теплу дойти до окна. Широкий подоконник или горшки с цветами служат преградой для тепла, идущего от батареи отопления, из-за чего стекло остается холодным. Елена убрала лишние кашпо и врезала на кухне вентиляционную решетку в подоконник — теперь стекло намного теплее.

Держите влажность под контролем. Не сушите белье в помещении, после душа обязательно оставляйте дверь в ванную комнату открытой и включайте вытяжку при готовке. Если влажность воздуха в квартире выше 60%, окна будут запотевать.

Если окна старые, то холодное стекло не спасет никакой лайфхак. Замена на современный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и теплым профилем — единственный выход. Кратковременно может помочь бытовой осушитель воздуха.

