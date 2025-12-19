Спасение белых футболок: пять простых рецептов против следов пота

Желтые​‍​‌‍​‍‌ пятна от пота на белой футболке — это кошмар любого из нас. Хлорка помогает, но она так разрушает ткань, что носить ее потом просто невозможно. Автор канала «Хозяюшка» рассказывает о способах, которые заменят ее без потери результата.

© ГлагоL

Берем лимон, выжимаем сок, добавляем пару ложек перекиси. Эту смесь втираем в пятно, ждем полчаса и отправляем в стирку. Для усиления эффекта сок можно смешать с солью. Особенно хорошо такое средство справляется со следами дезодоранта.

Коктейль из уксуса, водки и воды просто убийственный. Смешайте все в равных долях, оставьте на час и отправьте в стирку. Если ничего такого дома не нашлось, то возьмите соду и обычную воду.

А если совсем ничего не помогает, то стоит прибегнуть к тяжелой артиллерии — аспирин с нашатырем. Сначала вещь замачиваем в мыльной воде, берем таблетки аспирина, толчем их в порошок, насыпаем на пятно и капаем сверху нашатырь. Ждем полчаса и хорошенько ​‍​‌‍​‍‌стираем.

