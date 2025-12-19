Какие комнатные растения лечат и очищают воздух

Комнатные​‍​‌‍​‍‌ растения — это не только украшение интерьера. Автор канала «Садовые фантазии» пишет о том, что многие из них таят множество необычных лечебных свойств.

© ГлагоL

Алоэ и каланхоэ — самые известные домашние лекари. Сок алоэ вера обладает выраженным антибактериальным и противовоспалительным действием. Он хорошо заживляет порезы и ожоги, поддерживает пищеварение. Сок каланхоэ используют при борьбе с насморком.

Листья герани используются для компрессов при головных и ушных болях. Хлорофитум способен «всасывать» токсичные вещества из воздуха, он поможет избавиться от формальдегида и бензола, которые выделяют новая мебель и ковры, а в отопительный сезон поможет увлажнить воздух в квартире. Листья перечной мяты используют для ингаляций при ​‍​‌‍​‍‌простуде.

Помните, что использовать растения в лечебных целях нужно с умом. Перед применением любого лекарственного растения нужно поговорить с врачом.

Также «ГлагоL» публиковал советы для садоводов по выращиванию цветов в горшках и кашпо. Чтобы петунии радовали пышным цветом, важно правильно ухаживать за ними: формировать ампельные сорта, подбирать достаточно объемные горшки и не экономить на качественном грунте. Для подвесных кашпо эксперты советуют рассмотреть ампельные виолы и портулак, а для вазонов и ящиков — декоративную капусту, алиссум и теневыносливые бальзамины.