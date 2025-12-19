Мигающие гирлянды могут навредить здоровью: как безопасно украсить дом

Яркие, мигающие гирлянды – неотъемлемая часть новогоднего антуража, но у многих людей такое освещение может вызывать головные боли, усталость глаз и даже приступы мигрени. Эксперты объясняют, как выбрать праздничную иллюминацию, чтобы она радовала, а не утомляла.

© Сибмеда

Почему мигающий свет может быть опасным?

Мигающие огни способны вызывать не только эстетическое удовольствие, но и негативные реакции у некоторых людей. У людей с эпилепсией быстрые вспышки света могут провоцировать судороги, поскольку они синхронизируют активность в уязвимых зонах мозга, - рассказывает Medicalxpress.

Люди с аутизмом также часто обладают повышенной чувствительностью к сенсорным раздражителям, включая свет. Кроме того, мерцающий контрастный свет может запускать приступы мигрени, стимулируя зрительную кору головного мозга.

Даже у здоровых людей частое мигание (более трёх раз в секунду) может вызывать дискомфорт и перегружать зрительную систему.

Невидимое мерцание: скрытый источник усталости

Не всегда мерцание заметно невооружённым глазом. Некоторые источники света создают быстрое, но «невидимое» мерцание, которое всё равно влияет на самочувствие. Оно может вызывать головные боли, ухудшать концентрацию и ускорять утомление глаз.

Простой способ проверить наличие такого эффекта – снять источник света на смартфон в режиме замедленной съёмки. Если на видео видны мерцания – лучше не использовать такие огни в жилых помещениях надолго.

Какой цвет света выбрать: тёплый или холодный?

При выборе гирлянд стоит обратить внимание не только на мерцание, но и на цветовую температуру. «Холодный белый» свет напоминает яркий дневной – он бодрит и помогает сосредоточиться. «Тёплый» имитирует закатный свет, способствует расслаблению и воспринимается как более мягкий и уютный.

Люди с повышенной сенсорной чувствительностью, включая многих с аутизмом, часто лучше переносят тёплый свет. Он также создаёт ощущение тепла и уюта, что особенно актуально в зимние праздники.

Осторожно с красным и контрастами

Традиционные праздничные цвета – красный и зелёный – могут быть не такими безобидными, как кажутся. Насыщенный красный цвет, особенно в мигающем режиме, приводит к повышению активности мозга в гамма-диапазоне, который представляет собой быстрый мозговой ритм..

Особенно неприятным он становится в сочетании с ярким зелёным или синим. Чтобы снизить нагрузку на зрение, лучше выбирать оттенки красного и зелёного, близкие по тону, и избегать резкого чередования этих цветов в гирляндах.

Яркость имеет значение

Слишком яркое освещение утомляет и вызывает дискомфорт у большинства людей. При оформлении дома рекомендуется использовать гирлянды с регулируемой яркостью или размещать их так, чтобы свет не бил прямо в глаза.

Подумайте о близких

Уровень световой чувствительности у людей сильно различается. Для кого-то яркая иллюминация – источник радости, а для другого – причина стресса. Простые шаги – например, использовать режим «плавное свечение» вместо мигания, выбрать тёплый свет или временно отключить часть украшений при визите чувствительного человека – могут значительно улучшить комфорт всех гостей.

Забота о зрительном комфорте – ещё один способ сделать праздники по-настоящему тёплыми и безопасными для всех.