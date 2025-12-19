Как украсить квартиру к Новому году без больших затрат?

Уютную новогоднюю атмосферу дома можно создать без больших затрат. Общественная Служба Новостей рассказала о нескольких вариантах, которые помогут зарядиться праздничным настроением.

© Вести Подмосковья

Например, можно собрать все ненужные стеклянные банки, насыпать на дно мелкий пенопласт или другой материал, напоминающий снег, блестки, шишки и ветки, поместить внутрь безопасную светодиодную свечу. А еще можно вырезать из фольги звезды разных размеров, прошить посередине нитки и повесить над кроватью, чтобы при включенном свете «звездное небо» красиво блестело.

Одно из самых популярных украшений - самодельный праздничный венок. За основу можно взять картонный круг или другую удобную вещь. Ее нужно обмотать мишурой или тканью, с помощью клеевого пистолета прикрепить шишки, желуди, палочки корицы, сушеные дольки апельсина, еловые ветки. Принесенные из леса шишки превращаются в елочку: тем же клеевым пистолетом они скрепляются в форме конуса, начиная с широкого основания. Пространство между шишками заполняется бусинами, орешками и т.д.

Сушеные дольки цитрусовых также можно нанизывать на веревки и таким образом получать ароматные гирлянды. Кроме того, в источнике советуют смастерить гирлянду воспоминаний: вырезать одинаковые фигурки из старых новогодних открыток, детских рисунков, нот и т.д. А можно просто развесить на прищепках старые открытки, напоминающие о детстве.