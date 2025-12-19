Зимний огород на окне: как вырастить много лука без лишних хлопот

Вырастить на подоконнике зимой не просто травку, а толстый, вкусно пахнущий лук — вполне возможно. И для этого не понадобятся никакие лампы или целые овощные грядки на окне. Автор канала «Маленький сад на краю Вселенной» уверяет, что достаточно одного цветочного горшка.

© ГлагоL

Возьмите горшок объемом 1-2 литра, на дно насыпьте немного земли — примерно на половину объема. Далее посадите первый слой лука. Можно взять лук-севок, мелкие репчатые луковицы (предварительно срежьте верхушку) или лук-шалот. Расположите луковицы плотно, почти впритык друг к другу. Пригребите их землей так, чтобы они были слегка прикрыты.

Теперь посадите второй слой луковиц прямо поверх первого, также присыпьте землей и полейте. Чтобы будущая зелень не рассыпалась и росла ровным пучком, обмотайте горшок плотным прозрачным пакетом. Далее поставьте его на теплый подоконник.

Ростки появятся уже через неделю, а через две-три недели можно будет срезать первое перо. К Новому году у вас обязательно получится красивый букет зелени.

Есть одна небольшая хитрость, чтобы лук был особенно ароматным: она заключается в поливе водой, настоянной с горчичным порошком. В горчице много серы и других веществ, полезных для лука. Для этого разведите половину чайной ложки горчичного порошка в 0,5 л воды и дайте немного настояться.

Также «ГлагоL» делился советами, как быстро вырастить свежую зелень на подоконнике зимой. Чтобы получить петрушку за несколько недель, можно осенью выкопать корнеплод с грядки и пересадить его в горшок с теплым грунтом, обеспечив досвет. Для выращивания лука подойдет способ не только в горшке, но и в обычной воде, правда, даст он только однократный урожай.