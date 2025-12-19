Как утеплить окна, чтобы не дуло: простые и дешевые способы

Если​‍​‌‍​‍‌ из окон начало дуть, а вызывать мастера дорого или некогда, есть простые и экономные способы утеплить их своими руками. Автор канала «Шебби-Шик» рассказывает, как они помогут пережить зиму в тепле, не вкладывая больших средств.

Самый простой способ — заклеить щели. Для этого подойдет бумажный скотч, но лучше купить специальную клеевую ленту для окон с мягким уплотнителем. Ее нужно приклеить по периметру створки в месте прилегания к раме. Это мгновенно перекроет путь холодному воздуху и уберет сквозняк.

Пузырчатую​‍‌ пленку можно приклеить с внутренней стороны окна на двусторонний скотч или просто немного намочить водой — она и так будет держаться. Пленка создает воздушный слой, который отражает тепло обратно в комнату и не дает холодному воздуху проникать внутрь. Недостаток — она ухудшает прозрачность окна, но для многих людей тепло важнее красоты за окном.

Более эстетичный вариант — пищевая пленка. Натяните ее на всю раму окна, закрепив края двусторонним или бумажным скотчем. Важно, чтобы пленка не касалась стекла. Тогда между ними образуется воздушная подушка — эффект третьего стекла. Этот метод хорошо сохраняет тепло и почти не искажает вид из окна.

Все перечисленные способы — временные, но очень эффективные. Они помогут пережить зиму, не мерзнуть и не переплачивать за отопление.

Также «ГлагоL» рассказывал, как правильно мыть окна и бороться с запотеванием. Чтобы стекла сияли без разводов, мойте их в пасмурный день с помощью резиновой щетки и микрофибры. А чтобы на окнах не скапливался конденсат, важно проветривать квартиру, не ставить цветы на подоконник над батареей и следить за влажностью воздуха.