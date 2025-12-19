Розы укрыты, а мороза нет: как спасти кусты от выпревания

Сейчас​‍​‌‍​‍‌ большинство садоводов уже надежно укрывают свои розы на зиму, однако устойчивых морозов в этом сезоне мы так и не увидели. Автор канала «Студия ART Story» рассказывает о том, что главная угроза в таком контексте для кустов роз — это не холода, а выпревание цветочных побегов под укрытием.

Выпревание роз — это гибель растения, происходящая вследствие сырости, недостатка воздуха и вредоносных грибковых инфекций. В теплой и влажной среде под укрытием розы начинают испытывать кислородное голодание, на их стеблях разрастается плесень, и к весне можно обнаружить активно развивающиеся болезненные пятна.

Что же делать, если морозы не спешат приходить? Главное в такой ситуации — не паниковать и ни в коем случае не срывать укрытие полностью, чтобы не травмировать растения резкими перепадами температур. Ключевая задача — создание возможности для проветривания кустов.

В первый же сухой и безветренный день, когда температура немного выше нуля, приоткройте укрытие: поднимите торцы и сделайте несколько отверстий. Если же обнаружите там плесень, протрите эти места мягкой тряпочкой, смоченной в растворе марганцовки. После проветривания снова укройте розы, но сделайте это неплотно.

Если укрытие пропускает воду, и при этом идет дождь, сверху можно накинуть пленку в виде крыши с поднятыми краями для обеспечения воздушной прослойки. Это поможет защитить сердцевину куста от попадания влаги.

Этот теплый декабрь — хороший повод задуматься о способах зимнего укрытия роз. Возможно, стоит обратить внимание на более дышащие укрытия, к примеру, нетканый материал на каркасе или воздушное укрытие с вентиляционными отверстиями. Иногда мудрее укрыть розы позже, с наступлением стабильных легких морозов, чтобы они успели закалиться. И, конечно, стоит присмотреться к более зимостойким ​‍​‌‍​‍‌сортам.

Также «ГлагоL» рассказывал о том, как правильно подготовить растения к зиме. Важно помнить, что некоторые культуры нельзя укрывать опавшими листьями — это приводит к сырости, выпреванию и гнили. В то же время, такие растения, как морозостойкие рододендроны финской селекции, могут зимовать в условиях Северо-Запада без укрытия, им опасен лишь тяжелый снег, способный поломать ветки.