Простой способ отбелить стиральную машину и микроволновку

Со временем пластик на стиральной машине и микроволновке становится желтым. Часто это не просто грязь, а жирный налет. Автор канала «Почавкаем | Рецепты» делится рабочим методом, который когда-то ей подсказала подруга.

© ГлагоL

Все, что нужно, уже есть у вас дома. Смешайте в миске чайную ложку пищевой соды, чайную ложку обычной 3% перекиси водорода и 3–4 капли любого средства для мытья посуды. У вас получится мягкая белая паста.

Наносим ее на желтые места, ждем пару минут и удаляем мягкой зубной щеткой или мягкой стороной губки. Затем протираем все влажной тряпочкой. Если желтизна осталась, то можно повторить процедуру и подержать пасту на поверхности чуть дольше — 5-10 минут, чтобы ничего не испортить. Для профилактики повторяйте раз в 2-3 месяца.

