Топ-3 подарков для домашних животных на Новый год

Россияне купили игрушки и лакомства питомцам к Новому году
Россияне стали чаще покупать новогодние подарки для домашних питомцев. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты бренда косметики для животных Spets и социальной сети для владельцев домашних животных «Буп».
«7 из 10 владельцев поздравят питомцев, купив на маркетплейсах игрушки, лакомства и уходовые средства. Владельцы планируют купить подарок питомцу на Новый год, еще четверть — рассматривают такую возможность. А половина опрошенных приобретает подарок спонтанно, при виде подходящего товар», — рассказали эксперты.
Они также добавили, что последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию, где питомцы перешли в статус полноценных членов семьи — с правом на праздник, подарок и порцию новогоднего угощения.
«Все больше владельцев заранее продумывают, чем порадовать своего любимчика на праздники. Это уже не милый жест, а вполне осознанный ритуал. Тренд заметен и по пользовательскому контенту: новогодние костюмы, фотосессии и праздничная атрибутика. Для наших пользователей питомец — это неотъемлемая часть семьи и, конечно, новогодних традиций», — объяснила основатель первой в России социальной сети для питомцев и их людей «Буп» Марина Миронова.
Аналитики заметили, что большинство респондентов покупают новогодние подарки питомцам на маркетплейсах.
«На втором месте — зоомагазины, их выбирает каждый второй опрошенный. Треть участников также приобретают товары в онлайн-зоомагазинах, и часть покупают в крупных гипермаркетах. Наименьшая доля покупок у ветеринарных клиник и аптек. Заказы у частных мастеров составляют менее 10%. При этом услуги последних наиболее актуальны среди владельцев собак», — высказались они.
По данным сервисов, большинство россиян планируют среднеценовой бюджет для подарка: в размере 700–1500 рублей и в размере 1500–3000 рублей.
«Большинство респондентов дарят домашним животным игрушки. Большинство опрошенных также выбирают лакомства, а почти половина — уходовые средства и витамины. В топ-3 категории подарков также вошли аксессуары, домики, лежанки и одежда. Менее популярными оказались груминг, корм и фотосессия», — добавили эксперты.
Они также заметили, что россияне стали чаще выбирать эксклюзивные наборы косметики.
«При выборе эксклюзивного праздничного набора по уходу за питомцем большинству участников важен безопасный состав. Менее половины опрошенных ориентируются на выгодную стоимость. А для части респондентов приоритетны одновременно безопасность и приемлемая цена», — заключили аналитики.