Топ-3 подарков для домашних животных на Новый год

Россияне стали чаще покупать новогодние подарки для домашних питомцев. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты бренда косметики для животных Spets и социальной сети для владельцев домашних животных «Буп».

© Freepik

«7 из 10 владельцев поздравят питомцев, купив на маркетплейсах игрушки, лакомства и уходовые средства. Владельцы планируют купить подарок питомцу на Новый год, еще четверть — рассматривают такую возможность. А половина опрошенных приобретает подарок спонтанно, при виде подходящего товар», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию, где питомцы перешли в статус полноценных членов семьи — с правом на праздник, подарок и порцию новогоднего угощения.

«Все больше владельцев заранее продумывают, чем порадовать своего любимчика на праздники. Это уже не милый жест, а вполне осознанный ритуал. Тренд заметен и по пользовательскому контенту: новогодние костюмы, фотосессии и праздничная атрибутика. Для наших пользователей питомец — это неотъемлемая часть семьи и, конечно, новогодних традиций», — объяснила основатель первой в России социальной сети для питомцев и их людей «Буп» Марина Миронова.

Аналитики заметили, что большинство респондентов покупают новогодние подарки питомцам на маркетплейсах.

«На втором месте — зоомагазины, их выбирает каждый второй опрошенный. Треть участников также приобретают товары в онлайн-зоомагазинах, и часть покупают в крупных гипермаркетах. Наименьшая доля покупок у ветеринарных клиник и аптек. Заказы у частных мастеров составляют менее 10%. При этом услуги последних наиболее актуальны среди владельцев собак», — высказались они.

По данным сервисов, большинство россиян планируют среднеценовой бюджет для подарка: в размере 700–1500 рублей и в размере 1500–3000 рублей.

«Большинство респондентов дарят домашним животным игрушки. Большинство опрошенных также выбирают лакомства, а почти половина — уходовые средства и витамины. В топ-3 категории подарков также вошли аксессуары, домики, лежанки и одежда. Менее популярными оказались груминг, корм и фотосессия», — добавили эксперты.

Они также заметили, что россияне стали чаще выбирать эксклюзивные наборы косметики.