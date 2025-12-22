Тренд на ретро: как выбрать искусственную елку и какие в моде в этом сезоне

Россияне все чаще предпочитают искусственные ели настоящим. Причем не только покупают, но и арендуют их! «Вечерняя Москва» узнала все об искусственных елках и о том, какие из них сейчас в моде.

Наверняка у многих на балконе квартиры, на дачном чердаке или в гараже лежит коробка, которая распаковывается только раз в год. В ней — елка, игрушки и мишура. Но количество семей, которые в преддверии Нового года совершают традиционную вылазку на балкон, уменьшается. Как и количество тех, кто идет выбирать пахнущую хвоей зеленую красавицу на елочный базар.

Как сообщили аналитики сервиса «Авито», интерес к прокату живых и искусственных елок вырос в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений об аренде елок за это же время увеличилось в 2,2 раза. Услуга стала популярна благодаря тому, что решает сразу несколько вопросов — не нужно думать о том, как привезти дерево домой, где хранить искусственную ель и как утилизировать натуральную. Это особенно актуально в эпоху съемного и небольшого по площади жилья, а также тренда на расхламление — радикального избавления от всего ненужного в доме. Что касается тех, кто елку все-таки покупает, по статистике, в последние годы россияне предпочитают искусственные деревья настоящим. В первую очередь — из соображений экономии. Ведь, как подсчитали аналитики сервиса «Купер», самый скромный набор праздничных товаров с искусственной елкой обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей, тогда как выбор живого дерева автоматически увеличивает сумму трат до 7,5 тысячи рублей. Во вторую — из-за практичности. С искусственных елок не осыпаются иголки, они не пачкаются смолой, не нужно думать о том, как продлить «жизнь» дерева, а затем правильно утилизировать его. В-третьих — натуральные елки не могут похвастаться таким разнообразием цветов и декора, как искусственные.

Что касается экологичности, это спорный вопрос. Изготовление (как правило, из полиэтилена или поливинилхлорида) и утилизация искусственной елки сопряжены с выбросами в атмосферу и почву. Но деревья из ПВХ используются, как правило, много лет, в отличие от натуральных елок, которые недолговечны.

Крупнейшая страна — производитель искусственных елок — Китай. Для европейского рынка много елей производят Польша и Германия. Есть фабрики и в России, а также в Беларуси и Казахстане. Еще можно встретить в продаже вьетнамские и тайские искусственные деревья. В России самая привлекательная цена — у китайских елей, затем идут белорусские и отечественные. В нашей стране производители искусственных деревьев расположены в Москве, Московской области, Новосибирске, Томске. В 2022 году крупная фабрика открылась в Новороссийске.

Сколько может прослужить искусственная елка, если вы все-таки приобрели ее? Бюджетные модели из ПВХ служат 3–5 лет, а литые ели из полиэтилена могут использоваться 10–15 лет и даже дольше. Главное — сильно не сминать ветви при складывании на хранение.

Литые модели стали настоящими королевами рынка. Каждая веточка отливается индивидуально из полимерных гранул, что делает их максимально похожими на настоящие.

Ландшафтный дизайнер Светлана Алтухова отмечает, что в преддверии Нового года елочка, пусть даже крошечная, поселяется почти в каждой квартире. Но если нет возможности поставить дерево или хочется чего-то новенького, есть несколько вариантов.

— Елку можно заменить украшением, собранным из веток пихты, ели или сосны, на которое также можно повесить новогодние игрушки или гирлянды. Отличное украшение на дверь — декоративный венок. Еще вариант — сделать на стене имитацию из гирлянды или деревянных палочек, — говорит дизайнер.

По словам эксперта, несколько лет назад по стране прокатился бум на цветные елки: красные, синие, желтые. Но сейчас эта мода прошла, и в тренде снова классический зеленый.

— Елка все-таки должна быть елкой. Людям очень быстро надоедают экстравагантные варианты. Так что в тренде снова зеленый.

Еще в 1980-х годах были модными серебристые елки из мишуры или дождика. Они, кстати, сейчас снова вошли в моду, — рассказывает дизайнер.

И это не единственный новогодний ретротренд сезона. Молодежь кинулась на барахолки и сайты купли-продажи за… советскими новогодними игрушками.

— В таком стиле сейчас много что украшается. И Москва в том числе. Ретроэстетика цепляет людей, играет на чувстве ностальгии. Я сама купила себе старую литую елку из 1950-х годов. Советские игрушки у меня остались от родных. Но я продолжаю пополнять коллекцию, покупаю что-то в интернете, на рынках, — рассказывает Светлана.

Особенно популярны сейчас советские игрушки из стекляруса и картона. Украшения в хорошем состоянии стоят очень дорого, отмечает эксперт.

— Советские игрушки не просто красивые, а, что называется, с душой. Многие вспоминают, как мамы, папы, бабушки и дедушки наряжали елку именно этими украшениями. Люди хотят использовать возможность окунуться в атмосферу беззаботного детства, — рассказывает дизайнер.

Помимо ретроэстетики, в нарядах новогодних деревьев популярно единообразие. Например, елка, украшенная только шарами или игрушками одной цветовой гаммы. Такой стиль чаще предпочитает молодежь, особенно те, кто ведут соцсети. Ведь такие ели очень эстетично, «не аляповато» смотрятся в кадре.

Еще, по словам эксперта, в этом сезоне популярны елочные украшения в виде лошадок. Все-таки наступающий 2026-й — Год лошади по восточному календарю.

Дизайнер Наталья Горохова отмечает, что ряд москвичей, которые хотят поставить дома живую елочку, покупают ели в горшках.

— Наша семья тоже так делала. Зимой ель радовала нас в квартире, а весной мы высаживали ее на даче. Там «живет» уже несколько наших новогодних елочек, — рассказывает Наталья.

В качестве альтернативы можно приобрести кипарисовик — комнатные варианты в горшке не занимают много места. Потом, при желании, его также можно высадить на даче, а можно держать и на балконе или в квартире, при соблюдении некоторых условий.

Наталья отмечает, что из вариантов искусственных елок особенно эффектно смотрятся сделанные с использованием оптоволокна. Часть иголок остается зелеными, а часть — светится. Выглядит такое очень эффектно и в принципе не требует дополнительного декора.

— На такую елку можно просто повесить шарики, и она будет выглядеть очень красиво без траты сил на украшение, — отмечает Наталья.

Дизайнер также рассказала, что популярность набрали заснеженные искусственные елочки, имитирующие иней на ветках и припорошенность снегом. Иногда еще встречаются красные ягоды, как у рябины или падуба, который является рождественским деревом на Западе. Кстати, припорошить искусственную елку снегом можно и самостоятельно из специального баллончика.

— Погода не балует нас снегом. Поэтому искусственно заснеженные елки можно увидеть даже на улице, — рассказывает Наталья.

Дизайнер также отмечает, что влияние ретростиля не ограничивается бумом продажи советских игрушек. Новые украшения, которые продаются в магазинах, также копируют эту эстетику. Кроме того, на полки снова вернулись игрушки из ваты.

— Раньше в каждой семье был примерно одинаковый набор украшений на елку. А сейчас в каждой квартире своя эстетика. Даже если игрушки сделаны в стиле ретро, они все равно разные. Не только кукуруза, космонавты и шарики с углублением, — отмечает дизайнер.

При этом, как говорит Наталья, раньше ритуал украшения елки собирал вместе всю семью. Сейчас дети могут быть больше увлечены гаджетами, чем новогодними хлопотами, а ель можно купить уже украшенную.

— Экономится время, но теряется теплая семейная атмосфера. Раньше это был целый ритуал: достать коробку с игрушками, рассмотреть их, разложить дождик и вату. Здорово, если в семьях снова начнут преподносить украшение елки как сплочающий ритуал. И хорошо, если близкие посоветуются и решат, как должна выглядеть именно их елочка, и объединят усилия для того, чтобы создать уникальный облик новогодней красавицы, — рассказывает она.

Кроме того, не обязательно останавливаться на одной елочке! Во-первых, кто сказал, что украшать нужно только одну комнату? Для большой ели можно отвести, например, гостиную. А на кухне поставить маленькое искусственное дерево или живой вариант в горшке. Кроме того, для украшения дополнительных комнат отлично подойдет лапник. Он бывает из ветвей ели, пихты, сосны и можжевельника.

Также дизайнер отмечает, что можно сделать новогодние венки их тех же искусственных или живых веток. Такое занятие тоже может объединить всю семью. А на маркетплейсах представлено множество элементов для декорирования: блестки, искусственный снег, искусственные ягоды, бантики, звезды, словом, все что душе угодно.

Все эксперты сходятся в одном. Какая бы ни была елка: искусственная или живая, маленькая или большая, классическая зеленая или экстравагантного цвета, важно, чтобы она стала не просто элементом декора, но и тем, что создает настроение и объединяет близких людей. А модные веяния вторичны.

ПРИДЕТСЯ ПОПЫХТЕТЬ

Очень популярна сегодня «роса» — разновидность светодиодной гирлянды на очень тонкой, гибкой проволоке, на которой на равном расстоянии друг от друга расположены крошечные светодиоды, имитирующие капельки росы или звездную пыль. Ее преимущества — незаметная основа и мягкое свечение. Елка выглядит как из сказки. Но есть одно «но» — наматывать такую гирлянду непросто, она легко путается и рвется. Интернет заполнен роликами с попытками украсить елку «росой» — и далеко не все удачные.

ДЕЛИТЕ ПОПОЛАМ

Новый тренд зимнего сезона — искусственные ели, распиленные пополам. Их ставят вплотную к стене, и внешне они выглядят как полноценные пушистые елки, только места занимают в два раза меньше. Но стоят такие модели недешево — от 7 тысяч рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость живой елки сильно варьируется: от 2000–3000 рублей за небольшую русскую ель высотой 1,5–2 метра до 10 000–20 000 рублей и выше за премиальные датские пихты.

Небольшой кипарисовик в горшке (вариант для маленькой квартиры) обойдется в 1000–1500 рублей.

Средняя цена ели из ПВХ высотой от 1,5 метра — 3000 рублей. За литую придется отдать уже от 10 тысяч; премиальная елка высотой от 4 метров обойдется примерно в 150 тысяч рублей.

ПРАВО ВЫБОРА

Советы «Роскачества» помогут вам правильно выбрать искусственную ель.

Согласно Закону о защите прав потребителей на этикетке изделия должна быть полная информация о производителе, основных компонентах состава и дате изготовления;

Проверяйте ветки и корпус на наличие трещин и повреждений;

Тщательно проверяйте комплектацию в коробке;

Обхватите ветку рукой и осторожно проведите против «роста» — выпадение и ломкость искусственных иголок будут говорить о некачественном товаре;

Лучше отдать предпочтение елкам с металлическим каркасом. Они прочнее тех, чей «ствол» сделан из пластика;

Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад (пять и более). Чем старше изделие на момент покупки, тем меньше оно прослужит;

Если материал искусственного дерева мягкий и липкий, то полимер либо некачественный, либо старый.

