Почему комнатные растения массово «грустят» зимой

В декабре все комнатные растения начинают резко грустить и капризничать. Фикусы сбрасывают листья, орхидеи отказываются цвести, а калатеи грустят. И дело тут не в болезнях или вашей забывчивости. Всему виной недостаток света.

Зимой интенсивность света падает в разы, а батареи сушат воздух в квартире, снижая влажность до критических 30%. Тропические растения впадают в спячку. Их обмен веществ замедляется, и они практически не поглощают воду из почвы. Именно поэтому даже регулярный полив может привести к загниванию корней. Они просто не в состоянии его усвоить.

Но все забывают о холодном подоконник, который тоже погубил немало зеленых питомцев. Казалось бы, это самое светлое место. Однако зимой стекло становится ледяным, и исходящий от него холодный воздух сталкивается с теплым потоком из комнаты. Этот микросквозняк и постоянный перепад температур создают для корней стрессовую ситуацию.

Но решение есть. И оно удивительно простое. Достаточно создать термоизолирующую прокладку между дном горшка и холодной поверхностью. Подойдет кусок пенопласта, пробковая подставка или даже толстая деревянная дощечка. Этот барьер спасет корни ваших растений от переохлаждения. Это поможет им благополучно дожить до весны.

