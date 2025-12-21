Эксперт дал рекомендации по покупке домашних животных

Это поможет обезопасить себя от мошенников и позволит познакомиться со своим будущим питомцем.

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Екатерина Трифонова.

«Выбирая животное, мы сначала выбираем заводчика. Мы смотрим за ним, следим. Тем более сейчас в свете очень большое количество мошенников. Они продают котят по фото на ажиотаже по низкой цене. Особенно сейчас под Новый год. Тут бы я обязательно хотела порекомендовать видеозвонки. Вы увидите, в каких условиях живет ваш котёнок, щенок, потому что у вас может быть красивая картинка в интернете, помытое животное, но при этом живёт оно в хлеву. Также, если у вас большая шумная семья, а вы тихая семейная пара, которая уже вырастила детей, и берёте у меня котёнка, а он очень активный, а вам бы отдохнуть, полежать на диванчике. Тут тоже такой момент — сфера, в которой вырос котёнок или щенок».

