Захватчики сада: растения, от которых потом не избавиться

Многолетний опыт садоводов показывает: некоторые красивые и неприхотливые растения могут стать настоящей угрозой для участка. Избавиться от них потом крайне сложно. Вот список культур, которые лучше не высаживать, если вы не готовы к постоянной борьбе. Прежде чем посадить привлекательный многолетник, стоит изучить его характер.

© ГлагоL

Золотарник канадский ценят за яркие цветы, но его живучесть и мощная корневая система позволяют ему за пару лет захватить большую участка, вытесняя другие культуры. Семена сохраняются в почве годами, а гербициды против него малоэффективны, отмечает канал «Стройхак».

Вербейник точечный привлекает желтыми соцветиями, но быстро разрастается благодаря длинным ползучим корням. Даже почвенные ограничители не могут сдержать его экспансию.

Нежный и ароматный ландыш майский тоже милым уже не назовешь. Его ползучие корни бесконтрольно распространяются с высокой скоростью. Бороться с порослью очень сложно. Кроме того, растение ядовито, особенно его плоды, что опасно для детей и животных.

Мелкие семена фиалки садовой с высокой всхожестью легко разносятся муравьями. В результате цветок может неожиданно появиться в любом уголке сада, и удалить ее оттуда будет непросто.