Чем может обернуться вызов «скорой ветеринарной помощи»

Владельцы домашних животных могут столкнуться с ситуацией, когда их любимцу может понадобиться экстренная помощь, а знакомые врачи и клиники в этот момент не будут работать. В этом случае может показаться логичным вызвать скорую ветеринарную помощь. Таких предложений в Сети много: они обещают прислать мобильную бригаду, которая поможет питомцу прямо на дому, избавляя хозяина от необходимости везти его куда-либо. Но есть ли гарантии, что животному действительно помогут? Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, что не так с подобными предложениями и как выбрать для своего питомца надежного и квалифицированного ветеринара, который действительно поможет.

С собакой что-то не так

Вечером 16 декабря пес корреспондента «ВМ», такса Джек, стал странно себя вести после прогулки и ужина. Он начал бесконечно облизываться и сглатывать, как будто в горле ему что-то мешало. Несколько минут спустя после обильного питья собаку стошнило, но предыдущие симптомы никуда не делись.

В пяти минутах езды от дома корреспондента «ВМ» находится ветеринарная клиника, в которой ранее наблюдались ее предыдущие питомцы. Однако, как оказалось, это учреждение отказалось от круглосуточного приема — теперь оно работает до 23:00, и до его закрытия оставалось всего пару минут. С учетом отсутствия других клиник на примете хозяйка таксы решила, что стоит обратиться в скорую ветеринарную помощь, объявления о которой когда-то встречала в Сети.

После поиска нескольких таких скорых была выбрана служба, на сайте которой было указано несколько адресов. Один из них находился в получасе езды от дома корреспондента «ВМ». По телефону хозяйку Джека заверили, что врачи сейчас не заняты и смогут быстро приехать, чтобы оказать питомцу помощь. Правда, через пять минут из службы перезвонили и сообщили, что дорога займет не менее полутора часов. Также оператор начал называть расценки: выезд — 1500 рублей, а остальные услуги по мере их востребованности — «на месте».

К этому времени Джек стал реже проявлять беспокоящие симптомы, поэтому, оценив ситуацию, девушка приняла решение отказаться от услуг врачей, которые будут добираться до четвероногого пациента столько времени. Смутили ее и расценки на услуги, которые не совпадала с заявленными на сайте ценами. Кроме того, подозрительной показалась и фраза о ценах «на месте». Через пару минут после отказа с номера службы перезвонили и недовольным тоном уточнили:

Че, отказываетесь, да?

Врачи со стоковых фото

Позднее корреспондент «ВМ» внимательно изучила сайт службы. Выяснилось, что фотографии на вкладке «Наши врачи» взяты из стоковых сервисов. Также на сайте имелись дипломы специалистов, что, с одной стороны, подкупает, а с другой — вызывает вопросы: если фотографии «врачей» взяты из Сети, то есть ли гарантии, что дипломы не скачаны оттуда же или, того хуже, и вовсе сделаны в графических редакторах?

Еще одним подозрительным фактором стали адреса, указанные на сайте. Проверка по картам показала, что все это — адреса бизнес-центров, в которых, согласно открытым данным, нет никаких служб ветеринарной помощи. Позднее корреспондент «ВМ» перезвонила с другого номера в службу, которую собиралась вызвать, и представилась хозяйкой кошки, которой якобы вдруг стало плохо и которая находится недалеко от одного из указанных адресов. Оператор сообщила, что физических офисов у службы нет — есть только мобильная группа, которая выезжает на специальном автомобиле.

На сайте службы также есть вкладка с отзывами, причем исключительно хвалебными. Указывается, что они якобы были оставлены в сервисе карт и навигации. Также приведены ссылки на четыре сервиса, в которых службе якобы поставили оценки от 5 до 4,7. При этом кликабельной оказалась только одна ссылка, и по ней негативные отзывы на две «звезды» едва ли могли сформировать оценку 5.

Владельцы питомцев, которые обратились в эту службу, жаловались на слишком большой счет за услуги и ужасный сервис, при этом отмечая быстрый приезд специалистов. Например, хозяину умирающей от онкологии кошки сказали, что выезд будет стоить 790 рублей, усыпление и кремация — от двух тысяч рублей за каждое действие. В следующем звонке стоимость услуг выросла уже до 10 тысяч рублей за все манипуляции. А в итоге хозяину предъявили счет на 19 600 рублей. При этом приехавшая на вызов врач была без бахил и халата, а после своего визита оставила на полу перчатки, шприц и упаковку от препарата, что могло стать опасным для двух других питомцев в доме.

К счастью, самочувствие таксы Джека улучшилось. Предположительно, он съел часть своей игрушки (несколько ниток от канатика), либо слишком быстро поужинал, что и вызвало подобную реакцию. Питье воды и время устранили неприятные симптомы. Однако, судя по всем подозрительным факторам, эта история могла в лучшем случае завершиться попыткой получить как можно больше денег, пользуясь встревоженностью хозяйки собаки, а в худшем — некачественным лечением от специалиста службы, которая использует для иллюстрации вкладки «Наши врачи» фотографии медиков из Сети и стоков.

Пара уколов за 27 тысяч

Зоозащитница Ольга Еремеева рассказала, что человек, который открывает ветеринарную клинику, должен обязательно предъявить свой диплом с профильным образованием и получить лицензию на осуществление подобной деятельности. Соответственно, с животными работают врачи, которые могут доказать свою квалификацию и право на совершение любых манипуляций, а также понести ответственность в случае, если что-то пойдет не так.

Но при обращении в скорую ветеринарную помощь через интернет в большинстве случаев хозяина ждет какая-то жесть, — сказала собеседница «ВМ».

По ее словам, такая услуга подкупает в первую очередь владельцев тревожных животных, которые беспокоятся при визитах в клинику. К тому же кажется, что вызвать врача на дом, а не добираться до специалистов самостоятельно — это оптимальный вариант, не требующий сильных энергозатрат.

Это в корне неправильное решение. Количество оборудования, которое теоретически может привезти с собой такой врач по вызову, очень ограничено, поэтому возможность получить какую-то экстренную помощь дома практически равна нулю, — объяснила Еремеева.

Когда питомцу нужна срочная помощь, его хозяин оказывается в критической ситуации и становится крайне уязвимым. Но, по словам зоозащитницы, нужно понимать, что квалификация выезжающих таким образом «врачей» оставляет желать лучшего. И может оказаться так, что к вам домой приедет не специалист, а человек с минимальными знаниями и целью «выкачать» из тревожащегося хозяина страдающего животного как можно больше денег, считает Еремеева.

Даже у моей мамы, которая прекрасно знает, что я в курсе многих вопросов, касающихся животных, произошла такая ситуация. Ночью ее собаке стало плохо, она перестала вставать. Мама решила меня не будить и позвонила в такую «скорую». Приехала врач, у которой был с собой небольшой чемоданчик, и сделала пару уколов. Собака встала. И за это мама заплатила 27 тысяч рублей, — поделилась собеседница «ВМ».

Собаке сделали укол антибиотика и поставили капельницу с глюкозой. По себестоимости эти процедуры едва ли могут превысить тысячу рублей — что уж говорить о 27 тысячах. Кроме того, реальную помощь животному никто не оказал. Когда собаку отвезли в клинику, выяснилось, что у нее абсцесс под лапой. Манипуляции врача по вызову помогли лишь временно дать питомцу облегчение.

И в этой ситуации невозможно ведь отказаться. Не будешь же выталкивать человека из квартиры и кричать, что он обманщик. Но его помощь будет стоить 27 тысяч рублей. Или выше, — подчеркнула зоозащитница.

Еремеева добавила: вызов подобных специалистов с неизвестных сайтов, у которых нет офлайн-клиник — это всегда игра в рулетку. И хорошо, если питомец получит от врача хотя бы минимальную помощь.

Поэтому лучше всего обратиться в реальную клинику, а не ждать врача домой. Если ситуация экстренная, например, питомец не дышит, нельзя ждать тем более — нужно бежать в клинику и надеяться, что его успеют спасти, — посоветовала собеседница «ВМ».

Если все же возникла большая необходимость вызвать врача на дом, то Еремеева рекомендует зайти на официальный сайт известной вам клиники, позвонить в нее и уточнить, есть ли у ее специалистов возможность приехать домой и провести какие-либо манипуляции. И то список действий, которые они могут сделать, четко ограничен — это могут быть неинвазивные либо малоинвазивные процедуры, которые не требуют специального оборудования, стерильности или условий операционной.

Нужно понимать, что, если врач предлагает «втихую» провести какую-то манипуляцию, которая не входила в список услуг, — это будет стоить в пятикратном размере больше, чем в клинике. Но при этом в клинике врачи будут иметь ответственность и отвечать за каждое свое действие, у вас будет чек об оплате проведенных услуг. А если вы вызовете врача из неизвестной службы на дом, вам что-то проведут и потом что-то пойдет не так, обратиться вам будет не к кому. В лучшем случае вас просто «пошлют», — предупредила Еремеева.

Если питомец тревожный, и из-за этого хозяин хочет вызвать врача на дом, лучше использовать специальные успокаивающие препараты, под действием которых животное сможет спокойно доехать в клинику на очный прием и получить помощь там, добавила зоозащитница.

Как найти надежного врача

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков отметил, что, несмотря на обилие всевозможной информации и поисковых систем, самым надежным способом выбрать хорошего врача для своего питомца остается «сарафанное радио».

Существуют разнообразные рейтинги, но они могут быть искусственными и ангажированными. Тем более что есть платформы, которые составляют такие списки на коммерческой основе, — указал врач.

Кроме того, существует и огромное количество сайтов, которые копируют страницы известных клиник. Они могут быть похожи на оригинальный сайт от дизайна до содержащейся информации, но телефон будет указан другой — ведущий к ветеринарам, которые не работают в искомой клинике.

Поэтому полагаться можно на сарафанное радио, на рекомендации знакомых. Также не лишним будет иметь данные врача и точно знать, в какой клинике он принимает. Потому что в интернете может быть ложная информация, и доктор может даже не знать, что его «трудоустроили» в несколько клиник, — объяснил собеседник «ВМ».

Шеляков посоветовал обзавестись исключительно точной и проверенной информацией о клинике и враче, чтобы не столкнуться с услугами от неизвестных специалистов.

