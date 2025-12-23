Чем отмыть желтый налет в раковине: домашние средства

Желтые разводы и известковый налет на раковине или ванне не так уж и легко отмыть. Не все магазинные средства справляются, а некоторые могут и повредить поверхность. Вот несколько проверенных домашних способов, которые помогут вернуть сантехнике чистоту.

© ГлагоL

Смешайте в равных частях пищевую соду и лимонную кислоту в порошке. На влажную жесткую сторону губки нанесите немного смеси, вотрите в загрязненные участки круговыми движениями и оставьте на 10-15 минут. Затем смойте обычным моющим средством. Этот способ подходит для эмали, стали, фаянса и искусственного камня, поясняет канал «Хозяюшка».

Растворите 50 грамм лимонной кислоты в двух стаканчиках горячей воды. Губкой нанесите раствор на поверхность, уделяя внимание местам с налетом и плесенью. Через 15 минут смойте. При необходимости повторите.

Стакан столового уксуса слегка подогрейте в микроволновке. Наденьте перчатки, откройте окно и нанесите теплый уксус губкой на проблемные участки. Оставьте на 15 минут, затем тщательно промойте водой. Метод эффективен против стойкого известкового налета.

Насыпьте на влажную поверхность слой пищевой соды. Из пульверизатора обильно сбрызните ее неразбавленным 9% уксусом. Дождитесь окончания реакции, подождите около 10 минут и смойте водой.

Акрил капризен и требует бережного обращения. Наполните раковину горячей водой, растворите в ней 100 г лимонной кислоты и оставьте на пару часов. После этого смойте с моющим средством. Абразивы и агрессивные химикаты на акриловых поверхностях использовать нельзя.

Помните, что нужно всегда работать в перчатках и тщательно проветривать помещение. Откажитесь от металлических щеток и жестких абразивов. Они царапают поверхности.

Кстати, застарелый жир и налет на сантехнике можно копеечными средствами из аптеки. Он справится даже со старыми загрязнениями буквально за считанные минуты. Смешайте в равных пропорциях нашатырный спирт, перекись водорода и глицерин. Добавьте столько же воды и хорошо перемешайте.

