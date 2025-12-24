Как подготовить питомца к новогодним праздникам

Новогодние праздники для многих животных — это испытание: меняется привычный ритм дня, дома появляются гости, на улице — салюты и хлопки петард. Но при грамотной подготовке праздник может пройти спокойно и безопасно и для питомца, и для его владельца. О том, на что обратить внимание перед наступлением каникул, «Вечерней Москве» рассказала кинолог и консультант первой в России социальной сети для владельцев домашних животных «Буп» Евгения Смолькина.

Первая опасность — елка и украшения

Главная ошибка владельцев — недооценивать любопытство питомцев к праздничному декору, отметила специалист.

«Елочные игрушки, особенно стеклянные, могут разбиться и поранить лапы или попасть в желудок при попытке их разгрызть. Мишура и дождик часто вызывают повышенный интерес у животных, но могут привести к непроходимости кишечника после проглатывания», — пояснила эксперт.

По словам кинолога, искусственный снег из баллончиков тоже может быть небезопасен. Такие украшения содержат химические вещества, которые вызывают раздражение кожи, попадая на шерсть или слизистые. Важно следить за тем, чтобы питомец не контактировал с обработанными поверхностями. А при первых симптомах отравления необходимо сразу же обратиться к врачу.

Гирлянды также требуют особого внимания: провода привлекают кошек и щенков как игрушка. Включенная гирлянда может ударить током, если животное прокусит изоляцию. Лучше размещать провода в защитных коробах или ограничить доступ животного к ним.

Вторая опасность — «безобидные» угощения со стола

Праздничное застолье — один из главных источников опасности для животных, предупредила специалист:

шоколад токсичен для собак и кошек, может вызвать судороги и сильное отравление;

виноград и изюм провоцируют острую почечную недостаточность;

лук и чеснок разрушают эритроциты и могут вызвать серьезное отравление, приводящее к анемии;

жирные блюда вызывают панкреатит;

кости от птицы могут перекрыть дыхательные пути.

«Если питомца очень хочется угостить, то вместо человеческой еды лучше подготовить безопасные варианты: специальные лакомства, которые животное любит и переносит, овощи», — предложила кинолог.

Как подготовить питомца

Организация убежища

Если в доме планируется шумная вечеринка, животному необходимо обеспечить тихое безопасное пространство.

За несколько дней до праздника начните приучать питомца к выбранному месту. Это может быть отдельная комната, ванная с мягкой подстилкой, просторная переноска или клетка с покрывалом. Важно, чтобы питомец воспринимал это место как укрытие, а не наказание.

Положите любимую лежанку, игрушки, миски с водой и едой. Для собак можно заранее подобрать жевательные лакомства длительного действия, а для кошек разместить поблизости когтеточку и лоток.

Оставьте дверь в место с «домиком» приоткрытой, чтобы у питомца был выбор уединиться в любой момент. Или можно закрыть его на время там при условии, что животное хорошо переносит нахождение за дверью.

Предупредите гостей о правилах, особенно детей, что вход в комнату ограничен. Даже дружелюбное животное в состоянии стресса может повести себя непредсказуемо.

«Для тревожных питомцев можно использовать диффузоры с феромонами или успокаивающие ошейники на основе натуральных экстрактов», — добавила кинолог.

Амуниция и идентификация

Для прогулок в праздники лучше выбирать тихие маршруты и избегать площадей, парков и мест массовых гуляний.

Осмотрите ошейник и шлейку: швы должны быть целыми, карабины надежными.

Проверьте, не растянулась ли амуниция — животное не должно выскальзывать, если дернется.

Закрепите адресник с актуальным телефоном на шее питомца в виде медали и не снимайте на прогулках: если животное вдруг сорвется с поводка, будет больше шансов его найти. По этой причине не стоит крепить адресники на ошейник или шлейку.

«Если питомец чипирован, убедитесь, что данные в базе обновлены», — посоветовала кинолог.

Особенности для кошек, птиц и грызунов

Кошки в стрессе могут выпрыгнуть в приоткрытую дверь или окно. Следует заранее проверить москитные сетки, установить фиксаторы на окна и внимательно следить за тем, чтобы балкон был закрыт. Даже если кошка обычно не проявляет интереса к улице, в панике инстинкты могут взять верх.

Мелкие животные особенно чувствительны к шуму, стрессу и запахам. Клетки с птицами, грызунами и другими мелкими питомцами лучше заранее переместить в самую тихую комнату и накрыть светлой тканью, оставив доступ для воздуха. Для них испуг от громкой музыки и криков может быть опаснее, чем для собак и кошек.

Когда обращаться за помощью

Если питомец раньше тяжело переносил громкие звуки, за 2-3 недели до праздников можно проконсультироваться с ветеринаром или зоопсихологом, чтобы облегчить проживание праздников. Но в идеале работа над шумофобией должна начинаться минимум за несколько месяцев. Так как существуют методики адаптации к шуму и успокаивающие препараты, которые назначаются индивидуально — это должно быть заблаговременно.

«Но категорически запрещено заниматься самолечением, давать животным человеческие успокоительные, снотворное или алкоголь. Любые препараты должен назначать только ветеринарный врач. Новый год может стать комфортным и для людей, и для их питомцев, если заранее позаботиться о безопасности четвероногих членов семьи», — предупредила кинолог.

