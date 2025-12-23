Психолог рассказала, как выбрать лучший подарок на Новый год

Психолог Иванова: ключевым фактором хорошего подарка является удивление

Хороший подарок должен соответствовать двум основным критериям: он должен вызывать удивление и человек должен действительно его хотеть, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры клинической психологии Пироговского университета Елена Иванова.

«Понимание «идеального» подарка изменяется со временем, сильно разнится между поколениями. Например, лет 20 назад люди дарили друг другу постельное белье, посуду, сувениры. В наше время молодежь нередко дарит друг другу деньги, игровую валюту, аккаунты. Однако исследования подтверждают, что ключевым фактором хорошего подарка является удивление, поэтому любые виды подарков, которые становятся популярными, через какое-то время приедаются и больше не приносят людям удовольствия», – отметила психолог.

Другим важным фактором удачности подарка является то, насколько человек хотел именно этот подарок.

«Именно поэтому столь популярными стали виш-листы. Однако их минус – отсутствие сюрприза, удивления. Конечно, больше радости нам доставляет, если человек проявил внимание к нам, понаблюдал за нашими желаниями и мечтами и сделал верный вывод. Это требует затрат времени, усилий – еще одна важная характеристика. Ну и наконец, важно само желание доставить удовольствие своим подарком и его персонализированность, то есть учет интересов, потребностей и желаний конкретного человека», – заключила специалист.