Запах кошки: почему в квартире пахнет и как вернуть свежесть

Во многих квартирах, где живут кошки, нет специфического запаха. А в других это становится настоящей проблемой. Дело чаще всего не в самом питомце, а в том, как за ним ухаживают. Помогут решить проблему только ответственный подход к гигиене животного и его среды.

Основа основ: уход за лотком. Частота уборки зависит от наполнителя. Комкующийся требует ежедневного удаления комков и полной замены раз в неделю. Силикагелевый можно менять реже, раз в две недели, но его нужно ежедневно перемешивать. Древесный наполнитель необходимо менять каждый день, а впитывающий — каждые два дня. Сам лоток рекомендуют мыть специальными средствами без резкого запаха. Иначе это отпугнет вашего питомца, предупреждает автор канала «ikoshkiru — Мир кошек».

На то, как пахнут выделения питомца, напрямую влияет корм. Дешевые рационы ухудшают пищеварение и усиливают неприятный запах. Качественные корма с хорошим составом обычно решают эту проблему. Но нужно учитывать возраст и здоровье животного.

Кроме того, кошки могут менять свои привычки из-за беспокойства. Лоток должен стоять в тихом, спокойном месте, куда у питомца всегда есть доступ. Комфортная лежанка, когтеточка и игрушки помогут снизить тревожность.

Кастрация или стерилизация во многих случаях могут кардинально поменять ситуацию. У котов пропадает потребность метить территорию, а кошки становятся спокойнее. Эта процедура не только избавляет от сильного запаха, но и полезна для здоровья питомца. Но решение о ней лучше принимать после консультации с ветеринаром.