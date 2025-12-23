Как понять, что вместе с елкой в дом попали клещи

По сообщениям СМИ, россияне якобы массово столкнулись с проблемой появления «новогодних» клещей в доме.

Утверждается, что их заносят в жилища вместе с живыми елями. Клещи, которые до этого скрывались под корой и мхом, в теплых домах просыпаются, расползаются по квартире и могут кусать людей. Как понять, что в доме появился «незваный гость», чем это опасно и что делать, разбиралась «Вечерняя Москва».

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, на многих видео от очевидцев в СМИ можно заметить не клещей, а пауков.

— Клещи, хоть и относятся к паукообразным, все же находятся в разных группах с пауками. Внешне они могут быть похожи, — уточнила собеседница «ВМ».

Она отметила, что с елки в дом могут переселиться паутинные клещи. Они достигают небольших размеров, а их «жертвами» становятся комнатные растения.

— Людей они не кусают. Паутинные клещи могут быть на деревьях из «диких» мест, где человек сам срубил ель. А в питомниках и других местах, где ели выращивают для официальной продажи, их обязательно обрабатывают от вредителей, — заверила Чернышова.

В СМИ также писали о том, что «новогодние» клещи якобы могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз. Терапевт объяснила: насекомые, которые переносят эти заболевания, ни зимой, ни летом не садятся на ели.

— Если бы даже они и попали на дерево, то в момент транспортировки они бы свалились. А под кору они не залезают. Тем более что у молодых елок плотная кора, под которую не так просто забраться. Клещи, переносящие энцефалит и боррелиоз, как правило, живут в траве, ближе к почве. Поэтому вероятность того, что человек занесет их в дом на елке, очень мала, — успокоила врач.

По мнению специалиста, узнать, появился ли дома клещ с ели, можно только увидев его.

— Если на коже появилось какое-то подозрительное новообразование, нужно обратиться в травмпункт — возможно, это впившееся насекомое, — подчеркнула Чернышова. — Если укус клеща все же произошел, в травмпункте его извлекут. Далее насекомое можно отправить на исследование, чтобы узнать, не является ли оно переносчиком заболеваний.

Если дома все же появились клещи, избавиться от них можно так же, как от домашних клопов: уборкой помещений и их обработкой инсектицидами, добавила врач.

В пресс-службе Роспотребнадзора также сообщили, что клещи не могут перебираться на елки. Следовательно, они не становятся угрозой для тех, кто купил живую ель на базаре или в питомнике и принес ее домой. В ведомстве также отметили, что за все время наблюдений не было зафиксировано ни одного случая укуса клещами, которые якобы попали в дома россиян на новогодних елках.

— Некоторые насекомые и другие членистоногие все же могут попасть в дом с новогодним деревом. Но для человека они не опасны и не выживут из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи, — подчеркнули в ведомстве.

