В России разработали автоматическую систему диагностики болезней собак

Пока в человеческой медицине активно внедряются системы искусственного интеллекта, ветеринария во многом остается зависимой от опыта врача и доступности оборудования. Ученые Пермского Политеха разработали первую в России автоматическую систему диагностики болезней собак, которая помогает быстро и точно определить заболевание без сложных лабораторных тестов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как отметили исследователи, сегодня ветеринарная диагностика часто опирается либо на узкоспециализированные экспресс-тесты, выявляющие лишь конкретные возбудители, либо на дорогостоящие ИИ-решения, работающие по принципу «черного ящика». Оба подхода имеют ограничения: первый не помогает, когда причина болезни неочевидна, а второй требует больших массивов данных и серьезных затрат. Это особенно критично в регионах и полевых условиях, где промедление или ошибка могут привести к эпидемии среди животных.

Разработанная система работает как логический «навигатор». Ученые формализовали знания о распространенных болезнях собак, представив их в виде иерархического дерева. Его «ствол» образуют крупные группы заболеваний — инфекционные и неинфекционные, а «ветви» ведут к более узким категориям и конкретным диагнозам. Каждому элементу присвоен цифровой код, что позволило перевести ветеринарные знания в математическую модель.

На основе этой структуры была создана программа, которая шаг за шагом уточняет диагноз в зависимости от введенных симптомов. В ходе виртуального тестирования система корректно проходила всю цепочку — от общего подозрения на инфекцию до определения конкретного штамма вируса. По словам разработчиков, ветеринару достаточно ввести ключевые симптомы, закодированные в виде коротких числовых значений, после чего система сама обработает данные и предложит точный диагноз.

«Представленная система является уникальной для России и создана как отечественная замена зарубежным технологиям. Она не пытается конкурировать со сложным искусственным интеллектом или с экспресс-тестами. Ее ключевое преимущество — прозрачность и управляемость: специалист видит логику переходов и понимает, почему система пришла к тому или иному выводу», — отметил Сергей Костарев, доктор технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы».

Следующим этапом станут клинические испытания. В перспективе разработку можно адаптировать не только для собак, но и для других видов животных — от сельскохозяйственных до экзотических, если для них будет создано аналогичное формализованное «дерево» заболеваний.