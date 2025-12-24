Почему куры плохо несутся зимой и как это исправить

Зимой куры несутся меньше. Это связано с коротким световым днем и холодами. Однако правильный уход и качественное питание помогут поддерживать яйценоскость на хорошем уровне даже в крепкие морозы.

Прежде всего, нужно обеспечить в курятнике комфортную температуру. Она не должна опускаться ниже +10°C. Важно избегать сквозняков и сырости, поэтому подстилку нужно менять регулярно. В сильные морозы можно поставить обогреватель. Однако постоянно отапливать птичник не стоит, так как резкие перепады температуры вредны, отмечается на сайте Глазовского комбикормового завода.

Световой день для несушек должен длиться 12-14 часов. Зимой без искусственного освещения не обойтись. Достаточно лампочки 60 Вт на 10-12 квадратных метров. Включать и выключать свет нужно строго по графику, а на ночь его гасить, так как постоянное освещение истощает птиц.

Курочек надо выводить на прогулку в солнечные дни. Витамин D необходим для усвоения кальция и крепкой скорлупы. Выпускать кур можно и в мороз, но только в безветренную погоду и на сухую площадку. Гребешки и сережки стоит смазывать вазелином, чтобы не было обморожений.

Кроме того, птичкам надо давать усиленное и сбалансированное питание. В холода норму корма увеличивают на 10-15%, делая акцент на белке. В рацион нужно добавлять рыбную муку, творог, бобовые и жмых. Утром дают теплые влажные мешанки с овощами и отрубями, днем можно тертую морковь, свеклу и тыкву, а вечером — сухое зерно. Обязательны также минеральные добавки: ракушечник, мел, соль, травяная мука или пророщенное зерно. У куриц также всегда должен быть доступ к свежей теплой воде.

Если вы собираетесь содержать курочек напольно, то на квадратный метр можно размещать не более 4-5 птиц. В курятнике нужно сделать насесты из расчета 20-30 см на каждую курицу и гнезда — одно на 4-5 несушек. Пол следует покрыть толстым слоем соломы, торфа или опилок.

