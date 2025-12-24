Кинолог рассказал, как чаще всего называли собак в 2025 году

В 2025 году самыми популярными кличками для собак у россиян стали Оливия и Оскар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«В РКФ составили ежегодный рейтинг самых популярных кличек для собак в России. Так выглядит топ-10 популярных женских кличек для собак в 2025 году: Оливия, Есения, Жасмин, Николь, Аврора, Афина, Офелия, Злата, Жаклин, Хлоя. Оливия занимает лидирующую позицию довольно стабильно уже не первый год. Среди прочих кличек встречаются музыкальные варианты: Адель, Шакира. Есть французские имена: Шанель, Мишель. Есть и варианты, навеянные фильмом «Завтрак у Тиффани»: встречаются клички Одри и Тиффани. Топ-10 популярных кличек для кобелей в 2025 году выглядит следующим образом: Оскар, Зевс, Марсель, Елисей, Цезарь, Юджин, Арчи, Персей, Каспер, Барни. Среди необычных кличек на более низких позициях в топ-30 встречаются также такие необычные варианты, как Зефир, Янтарь, Мажор, Талисман», – сказал Голубев.

Он отметил, что список относительно стабилен из года в год, но в этом году произошли некоторые перестановки.

«Так, например, в прошлом году среди кличек для кобелей лидировал Зевс. В 2025 году он уступил первое место Оскару. Также россияне чаще всего отдают предпочтение древнегреческим и древнеримским именам, называют питомцев в честь богов, героев мифов и исторических личностей», – уточнил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что все клички в топ-10 – очень удачные варианты имен для питомцев, неожиданных и необычных имен нет.