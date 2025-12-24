Как защитить садовые растения от зимних холодов

Защитить плодовые деревья, кустарники и многолетние цветы от зимних холодов ещё возможно с помощью подручных материалов, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

© РИА Новости

«Для тех, кто не успел заранее подготовиться, есть несколько проверенных способов. Приствольные круги деревьев и кустов необходимо обильно замульчировать торфом, перегноем или даже простой опавшей листвой слоем не менее десяти сантиметров. Это защитит корни от вымерзания», — пояснил парламентарий.

Отдельно собеседник RT остановился на вариантах утепления надземной части растений.

«Ветви молодых плодовых деревьев, таких как яблони или груши, можно аккуратно обвязать лапником. Он хорошо задерживает снег и спасает от ледяного ветра. Для роз, гортензий и других декоративных кустарников отлично подходит воздушно-сухое укрытие: над растением ставится каркас, который затем оборачивается несколькими слоями нетканого полотна или мешковины», — поделился он.

Чаплин также предостерёг от использования полиэтиленовой плёнки, под которой в солнечные дни создаётся парниковый эффект, что приводит к выпреванию почек и развитию гнилей.

Он посоветовал отдавать предпочтение натуральным или специальным дышащим материалам.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасного использования пиротехники на дачах.