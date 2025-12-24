Ветврач рассказал, сколько дней одиночества выдерживает питомец

Одиночество по-разному влияет на животных. Кошки выдерживают разлуку с хозяевами несколько дней, в то время как собаки нуждаются в постоянном внимании и общении. Об этом рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий Дмитриев.

По его словам, кошки легче переносят одиночество, чем собаки. Но даже для них важно создать комфортные условия, чтобы избежать стресса.

Он отметил в беседе с Pravda.Ru, что кошек можно оставить одних на два-три дня, если обеспечить их водой и сухим кормом. Влажные корма не рекомендуются, так как быстро портятся. Лучше поставить большую поилку или автоматическую кормушку.

Собаки же не могут долго оставаться без внимания. Им нужны прогулки, контакт с хозяином и уход. В таких случаях стоит найти кого-то, кто присмотрит за питомцем, или поместить его в зоогостиницу.

На один день можно занять питомца игрушками и лакомствами. Выбирайте лакомства без избытка жира и соли, чтобы не вызвать проблем со здоровьем.

Собаки более подвержены стрессу от одиночества. Они могут лаять, грызть вещи и повреждать мебель. Это естественная реакция на разлуку.

После возвращения хозяина поведение питомца меняется. Обычно животные быстро адаптируются. Если питомец проявляет настороженность или тревогу, дайте ему несколько дней на привыкание.

Если животное становится агрессивным или постоянно лает и воет, обратитесь к ветеринару. Возможно, потребуется помощь специалиста.