Перечислены тренды новогоднего декора в 2026 году

При украшении дома к Новому году стоит использовать сценарный подход. Об этом «Газете.Ru» рассказала внешний эксперт по дизайну интерьеров бренда солнцезащитных систем Onviz Мария Головлева.

© Freepik

«Ключевым инструментом в оформлении пространства становится сценарный подход. Интерьер больше не "украшают к празднику" – его настраивают под разные ситуации. Управляемый свет, спокойная базовая палитра и текстиль позволяют легко переключаться между утренним, вечерним и праздничным настроением с минимальным добавлением новых декоративных элементов», — заявила эксперт.

Головлева отметила, что в таком подходе переосмысливается и визуальный образ Нового года. По ее словам, в 2026 году будут актуальны теплые, приглушенные оттенки: молочный, песочный, светло-серый, хвойный и глубокий красный. Эксперт заявила, что при этом традиционные новогодние цвета — белый и зеленый — по-прежнему остаются базой и легко интегрируются в современный интерьер.

«Красный же получает новое звучание: в 2026 году, проходящем под символом Красной Огненной Лошади, его используют дозировано – в текстиле, акцентах и деталях, добавляя пространству энергии и тепла. Такая палитра хорошо работает в условиях короткого светового дня и позволяет интерьеру выглядеть празднично даже без обилия тематических украшений», — поделилась Головлева.

Она добавила, что особое внимание также уделяется текстурам: плотный текстиль, лен, шерсть, матовые поверхности и дерево придают интерьеру тепла, создавая уютную и праздничную атмосферу на протяжении всей зимы.

По ее словам, отдельную роль в оформлении пространства играет свет. Дизайнер рассказала, что в новогоднем интерьере 2026 года он используется не просто как украшение, а как инструмент создания настроения.

«Гирлянды и подсветку применяют дозированно, сочетая с локальными источниками света и регулируемой яркостью. Такой подход делает пространство более камерным вечером и комфортным днем», — объяснила эксперт.

Головлева рассказала, что на этом фоне особое внимание уделяется зонам, которые напрямую влияют на восприятие пространства зимой.

«Одной из таких зон становится окно: оно пропускает дневной свет, наполняя комнату мягким освещением, и одновременно служит «витриной» для декора — украшения видны и внутри, и снаружи, что добавляет праздничного настроения дому и радости окружающим. Если раньше окно активно декорировали снежинками и гирляндами, создавая эффектную праздничную «витрину», то в 2026 году такой подход дополняется более функциональными решениями: текстиль и аккуратные декоративные акценты позволяют создавать уют и праздничную атмосферу без перегруженности», — объяснила она.

Эксперт заявила, что оформление окна строится на принципе многослойности и работы со светом. Днем используют полупрозрачный тюль, который рассеивает солнечный свет и создает мягкое освещение, а вечером — плотные шторы или портьеры для камерной атмосферы.

Она добавила, что дополнительно применяют небольшие декоративные элементы на подоконнике, световые гирлянды, свечи или мини-композиции из хвои.