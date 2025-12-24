Кинолог объяснил любовь россиян к шпицам и корги

С любой собакой, будь то шпиц, или корги, нужно заниматься: должны быть и прогулки, и дрессировка, и другие нагрузки, напомнил НСН Константин Карапетьянц.

© РИА Новости

И шпицы, и корги — отличные собаки-компаньоны, к тому же они интеллектуальны и компактны, что и делает их такими популярными у россиян. Об этом НСН рассказал ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Названы популярные породы собак у россиян. Так, самыми любимыми в 2025 году стали немецкие шпицы, пишет ТАСС. Также в тройку вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк. Примечательно, что этот топ остаётся неизменным последние годы. Карапетьянц объяснил такую подборку.

«Шпицы всегда были популярны. Во-первых, они компактные. Во-вторых, красивые. В-третьих, шпицов очень много, начиная от самых больших (Вольфшпиц), и заканчивая самым маленьким померанским шпицом. Это веселые, контактные собаки, вполне себе интеллектуальные, хорошо дрессируются. Единственное, что у них есть одна очень неприятная привычка — они любят полаять. А так собаки легки в содержании, устойчивы по здоровью, потому что на генетическом уровне порода достаточно древняя. В основном их берут, конечно, из-за компактности. Померанские шпицы — это вообще собачки для дамских рук. Малых шпицов было всегда очень много в цирках. Моряки брали их с собой на корабль, потому что они сигнализировали об опасном сближении судов», — рассказал он.

По словам Карапетьянца, корги также не случайно оказались в топе любимых собак россиян.

«Корги — одна из любимых пород почившей королевы Англии. Это маленькие овчарки, интеллектуальные, тоже очень хорошие собаки. Они хорошо дрессируются, с ними можно заниматься разными видами спорта, они прекрасные компаньоны. Они поддерживают прогулку, игру, гуманно относятся к окружающим. Как и с любой собакой, будь то шпиц или корги, с ней нужно заниматься. Собака не может оставаться без работы. Поэтому им в любом случае нужно придумать какую-то работу, помимо прогулок с хорошей нагрузкой, это какие-то игры, развивающие упражнения», — отметил он.

Также собеседник НСН назвал свой личный топ собак под разные задачи.

«Когда человек выводил породы, он это делал для выполнения ими определенного вида работ. Если мы говорим о служебном применении собаки, то это, скорее всего, немецкие и бельгийские овчарки. Если мы говорим о собаке-компаньоне, то это, наверное, корги, пинчер и тот же самый шпиц. Если мы говорим о какой-то экзотике, то это может быть английский бульдог, мопс. А если охотники — это Дратхаар», — заключил он.

