Как с помощью умного дома создать новогодний уют за один вечер

Умные лампочки помогут создать новогодний уют за один вечер. Об этом «Газете.Ru» рассказала внешний эксперт по дизайну интерьеров бренда солнцезащитных систем Onviz Мария Головлева.

© Freepik

«Умные лампочки дают полный контроль над светом в комнате: их можно запрограммировать на изменение яркости и цветовой температуры в зависимости от времени суток или сценария. Теплое свечение вечером смягчает интерьер и создает ощущение камерности, а нейтральный свет утром или днем способствует продуктивности. Настройки через приложение позволяют задать плавные переходы, чтобы освещение само адаптировалось к ситуации и усиливало ощущение праздника без участия хозяев», — заявила эксперт.

Головлева отметила, что электрокарнизы для штор позволяют задавать автоматические сценарии работы и учитывать внешние условия.

«Утром они приоткрываются для дневного света, днем частично закрываются, а вечером опускаются, подчеркивая внутреннее освещение. Системы могут реагировать на погоду, например, открывать шторы при снегопаде, чтобы подчеркнуть зимний пейзаж и добавить глубины интерьеру», — пояснила дизайнер.

По ее словам, выделить элементы интерьера, которые делают пространство уютным, помогают настраиваемые RGB-ленты или гирлянды. Дизайнер заявила, что точечная подсветка акцентирует внимание на столе с угощениями, полках с памятными предметами или композициях с новогодними фигурками и украшениями, которые рассказывают маленькие истории.

Головлева обратила внимание, что голосовое управление с умной колонкой превращает настройку праздничной атмосферы в простое действие.

«Достаточно попросить устройство включить "новогодний фон", и в доме зазвучат приглушенные праздничные мелодии или нежный шум падающего снега. При этом музыку можно синхронизировать со светом: подсветка и лампы мягко мерцают в такт, а динамика и громкость автоматически подстраиваются под настроение вечера», — поделилась она.

Дизайнер объяснила, что сценарии умного дома позволяют объединить все устройства в единый праздничный ритм.