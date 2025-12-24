Почему покупать елки лучше на официальных базарах

Соцсети наводнили сообщения, пугающие любителей ставить на Новый год живые ели тем, что в деревьях можно встретить клещей - переносчиков энцефалита и других болезней. Авторы публикаций ссылались на то, что паразиты из-за теплой зимы якобы проснулись раньше. "РГ" выяснила, действительно ли стоит опасаться клещей в пушистых новогодних красавицах и как избежать неприятностей с хвойными растениями.

© Российская Газета

Бояться занести в дом нежеланных гостей вместе с елкой не стоит - оказывается, на деревьях они не живут.

"Потенциальное новогоднее дерево - не лучшее место спячки для клеща", - опровергает сообщения из соцсетей "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора.

Паукообразные зимуют в лесной подстилке, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы. Ели и другие деревья их не интересуют даже летом.

"Крайне редко для зимовки клещ может забраться в рыхлую кору старой ели, почти у самой земли. Но для новогодней рубки используют молодые деревья с крепкой корой. Поэтому занести клеща с елкой маловероятно", - говорится в сообщении.

А энтомолог Александр Каширский в разговоре с журналистами "Москва 24" отметил, что на фотографиях в соцсетях вовсе не клещи, а тля. У них всего шесть лапок, а не восемь, и питаются тли соком растений. В квартире тля не выживет долго: как подчеркнул Каширский, насекомые быстро погибают из-за сухого воздуха.

Но чтобы уж точно не занести домой нежелательных гостей, покупать ель нужно на официальном елочном базаре. Тепличные деревья для продажи обрабатывают инсектицидами и другими препаратами, чтобы убить вредителей. Как отметил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, покупая новогоднее дерево на официальном базаре, вы можете быть уверены в качестве товара - елочка не пожелтеет раньше времени, не осыплется и не станет источником вредителей. Найти елочный базар в Москве сегодня просто, уже открыты более 250 точек по всему городу. Адреса елочных базаров размещены на интерактивной карте на сайте zima.mos.ru. Больше всего их в ЮЗАО, за ним следуют ЗАО и САО. До 31 декабря на всех площадках будут продавать деревья из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии. Можно выбрать подходящее для квартиры или загородного дома дерево - по размеру, объему и даже цвету. Если вам не по душе ель, на базарах продают сосну и лапник.

А после праздников вы можете дать деревьям вторую жизнь. В этом поможет акция "Елочный круговорот", организованная проектом "Экоточки Москвы". Со 2 января на сайте проекта появится карта пунктов приема, куда можно привезти отслужившую ель или сосну. Работать пункты будут до 1 марта, привезти деревья можно в любое время суток.

"Каждая сданная елка гарантированно попадает на перерабатывающее предприятие", - говорит Юлия Урожаева, руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. - "Для нас важно, чтобы человек понимал: он не выбрасывает дерево, а возвращает природе. Из елки сделают щепу, которая согреет корни молодых саженцев или станет мягкой тропинкой в парке. Это красивый и правильный круговорот, в котором участвует вся Москва".

Еще щепу используют для удобрения земли. В прошлом году за 61 день москвичи сдали 48 тысяч новогодних деревьев, из которых получили 162 кубометра щепы, а за 10 лет проведения акции уже переработано более 259 тысяч деревьев.