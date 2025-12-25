Ксения Собчак показала дом в новогоднем декоре в стиле Slavic vibe

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото декора дома к Новому году. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

«В прошлом году, например, я выбрала жемчуг и белый цвет, и мой муж 15 дней издевался надо мной, приговаривая, что у него теперь дома «все в жемчугАх». Поэтому в этом году я решила выбрать Slavic vibe — и показать, как можно сделать русский», — написала Собчак.

В ноябре Ксения Собчак снялась в красном атласном платье, леопардовой шубе и черных туфлях на каблуках. Журналистка дополнила образ кольцами бренда Liza Borzaya из белого и желтого золота в форме коней. Одно изделие, украшенное бриллиантами, стоит 3,7 млн рублей, а второе — 2,2 млн рублей.

Телеведущая завершила наряд золотым колье в виде змеи, массивными серьгами, браслетами и сумкой. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Ксения Собчак выложила фото в черном боди с глубоким декольте, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Журналистка также надела желтую юбку с принтом зебры, чокер и серьги. Телеведущая завершила образ сумкой.