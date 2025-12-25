«Зоооливье»: как приготовить новогоднее и безопасное угощение для питомца

Новогодние праздники для многих владельцев — повод побаловать домашнего любимца чем-то особенным. Однако желание поделиться угощением с четвероногим другом может обернуться для него серьезными проблемами со здоровьем. О том, как правильно составить праздничное меню для животных и избежать опасных ошибок, «Вечерней Москве» рассказала ветеринарный врач-диетолог и консультант первой в России социальной сети для владельцев животных «Буп» Анна Суаро.

Чем нельзя кормить питомца

Самая распространенная ошибка — убеждение, что животное должно участвовать в застолье наравне с людьми, отметила специалист.

Пищеварительная система собак и кошек работает иначе, чем у человека. То, что для нас привычная еда, для них может стать токсином. Даже маленький кусочек способен запустить цепную реакцию в организме, — пояснила ветеринар.

К опасным продуктам относятся:

шоколад;

виноград и изюм;

лук и чеснок;

жирное мясо и копчености;

соленые закуски;

сладости с сахарозаменителями;

кости от птицы и рыбы;

алкоголь в любом виде.

Особенно опасен ксилит — сахарозаменитель, который добавляют в выпечку и конфеты. Для собак даже минимальная доза может вызвать резкое падение сахара в крови и печеночную недостаточность, — предупредила эксперт.

По словам специалиста, часто «балуют» питомцев именно гости, не понимая последствий.

Заранее предупредите всех, кто приходит в дом: не давать животному еду со стола, даже если оно очень просит. Объясните, что это не жадность, а забота о здоровье. Если гости хотят угостить питомца, предложите им заранее подготовленные безопасные лакомства, — посоветовала Суаро.

Безопасные праздничные лакомства

Вместо человеческой еды питомцу можно предложить специально приготовленные угощения, рассказала диетолог:

запеченная тыква — это отличный десерт для собак. Тыкву нарезают кубиками, запекают до мягкости и дают остыть;

можно приготовить замороженные лакомства на бульоне. Сварить нежирный бульон из курицы или говядины без соли и специй, добавить мелко нарезанную отварную морковь, разлить по формочкам для льда и заморозить. Такие «льдинки» питомцы едят с удовольствием, особенно если в доме жарко от батарей;

для кошек подойдут кусочки отварной рыбы нежирных сортов, например трески или минтая. Не забудьте очистить рыбу от костей и кожи. Для любителей креветок можно предложить несколько штук в качестве угощения.

Рецепт «зоооливье»

Если хочется приготовить для питомца что-то особенное, например аналог новогоднего оливье, можно сделать безопасную версию этого блюда, в основе которого будут те же компоненты, что и в классическом варианте, но без вредных добавок, предложила врач:

возьмите отварную индейку или постную говядину и нарежьте мелкими кубиками;

добавьте отварную морковь, кабачок, вареное яйцо и хорошо разваренную гречку (или рис);

в качестве заправки используйте чайную ложку нерафинированного подсолнечного или льняного масла, а также щепотку морской капусты для вкуса.

Под запретом — любые специи, соль, майонез и другие соусы, — подчеркнула специалист. — Важно: основа рациона должна оставаться привычной. Праздничное блюдо — это приятное дополнение, которое не должно превышать 10–15 процентов от суточной нормы привычного рациона. Резкая смена питания может привести к расстройству пищеварения.

Ответственное отношение к праздничному меню питомца — это не ограничение, а проявление заботы. Правильно подобранные угощения позволят животному чувствовать себя частью праздника без риска для здоровья, добавила ветеринар.