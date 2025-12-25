Как выбрать снегоуборщик для дачного участка

Многие владельцы частных домов стараются приобрести в преддверии зимы снегоуборочную машину, чтобы она эффективно справлялась с осадками. Советами по подбору подходящей техники в интервью радио Sputnik поделился тренер по продукту компании Greenworks Сергей Евпряков.

© Вести Подмосковья

Специалист отметил, что для частного дома наиболее удобным решением являются аккумуляторные снегоуборщики. Их преимущество заключается в использовании литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, которые сохраняют свою емкость даже в двадцатиградусные морозы. Если же объем работ невелик, можно выбрать сетевой электрический снегоуборщик. К его основным плюсам относится невысокая стоимость и простота в обслуживании. Однако, как уточнил эксперт Евпряков, питающий кабель на морозе становится жестким.

По словам собеседника издания, проводные модели подходят для небольших площадей как вспомогательный вариант. Бензиновые, в свою очередь, хорошо справляются на больших территориях при уборке плотного снега, но требуют регулярного обслуживания, шумят и отличаются большим весом.