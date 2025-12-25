Архитектор рассказал, как домашний свет влияет на состояние человека

Свет в интерьере оказывает влияние на психоэмоциональное состояние человека, а также на его общее самочувствие. Об этом «Известиям» рассказала основатель дизайн-бюро, интерьерный архитектор Виктория Киорсак.

Эксперт объяснила, что неправильное освещение может спровоцировать хроническую тревогу, а грамотно продуманный свет создает ощущение безопасности и поддерживает психоэмоциональное состояние человека.

По словам специалиста, существует четыре типа света, которые формируют настроение.

«Свечи, как архетипичный источник света, моментально замедляют дыхание, снижают уровень кортизола и помогают вернуться в состояние "здесь и сейчас", особенно в зонах отдыха», — рассказала она.

Эксперт добавила, что точечные светильники при грамотном использовании структурируют пространство. Однако они не должны быть единственным источником света в помещении, чтобы дом не воспринимался как офис. Помимо этого, акцентное освещение, которое подсвечивает картины, ниши или другие элементы, добавляет интерьеру глубины и подчеркивает продуманность всех деталей.

По словам Киорсак, важна многослойность освещения, состоящая не менее чем из трех уровней. Необходим общий свет для ориентации, функциональный — для конкретных целей, а также атмосферный — для создания комфорта и уюта. При этом утром следует включать активный свет, днем поддерживать концентрацию, а вечером пользоваться теплым освещением. Благодаря этому имитируется биодинамическое освещение, которое соответствует естественной смене солнечного спектра, подчеркнула специалист.