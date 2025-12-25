Дизайнер рассказал, как сделать дом уютнее без тяжелого текстиля

Чтобы сделать дом уютнее, нужно впускать максимум дневного света. Об этом «Газете.Ru» рассказала внешний эксперт по дизайну интерьеров бренда солнцезащитных систем Onviz Мария Головлева.

«Если вы хотите, чтобы интерьер выглядел более легким и открытым, в комнату нужно впускать максимум дневного света. Плотные портьеры и занавески часто остаются закрытыми или открываются не полностью, из-за чего пространство визуально становится меньше», — заявила эксперт.

Она отметила, что более компактные римские и рулонные шторы освобождают оконное пространство, а электрокарнизы для штор делают управление удобным и регулярным: они позволяют автоматически и ровно открывать и закрывать шторы по времени или в зависимости от уровня освещенности. Так дневной свет используется максимально эффективно, а комната выглядит светлее и просторнее.

Головлева заявила, что несколько уровней освещения помогают равномерно заполнить комнату и убрать ощущение замкнутости.

«Центральный свет могут дополнять настенные светильники и дневное освещение, а возможность регулировать яркость и оттенок позволит адаптировать атмосферу под разное время суток и сценарии использования пространства», — пояснила дизайнер.

Эксперт отметила, что зеркала дополнительно расширяют пространство.

«Размещенные напротив окон или источников света, зеркала отражают и распределяют освещение по комнате, делая границы между зонами менее заметными и интерьер – более открытым», — поделилась дизайнер.

Головлева обратила внимание, что текстиль в зимний период требует особенно продуманного подхода. По словам эксперта, его избыток легко перегружает интерьер, поэтому важно соблюдать баланс между уютом и визуальной легкостью. Она посоветовала выбирать материалы с гладкой или средней фактурой и избегать одновременного использования слишком плотных и объемных тканей в одной зоне.

«Подушки, пледы и декоративные накидки стоит распределять по функциям: плед – на кресле или в зоне отдыха, подушки – на диване в ограниченном количестве. Дополнительные покрывала и декоративный текстиль лучше хранить вне поля зрения и доставать по мере необходимости. Небольшие коврики нейтральных оттенков и с простым рисунком помогают обозначить зоны, не дробя пространство», — рассказала дизайнер.

Она добавила, что технологии умного дома помогают поддерживать баланс между комфортом и визуальной легкостью без лишних усилий. По ее словам, например, электрокарнизы берут на себя управление освещением и шторами в течение дня: утром свет становится более нейтральным и ярким, а вечером – мягким и теплым. Головлева отметила, что при этом другие умные системы могут регулировать температуру и влажность воздуха, управлять кондиционером и отоплением, включать увлажнители или очистители воздуха, а также автоматизировать бытовые задачи вроде кофеварки или полива растений, помогая поддерживать порядок и комфорт в доме.