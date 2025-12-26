Почему неприятный запах изо рта кошки может быть опасен

Когда изо рта вашей кошки постоянно доносится неприятный запах, наступает пора задуматься об ее здоровье. Автор канала утверждает, что это один из первых признаков серьезных проблем со здоровьем.

© РИА Новости

Чаще всего эта проблема имеет стоматологическую природу: зубной камень, гингивит, пародонтит, который постепенно приводит к потере зубов и распространению инфекции. Самая опасная причина — злокачественные опухоли. Также запах может появиться из-за заболеваний внутренних органов: почек, печени или диабета.

Сопутствующими запаху изо рта симптомами, при обнаружении которых следует немедленно обратиться к врачу, могут стать отказ от пищи, затруднение при жевании, повышенное слюнотечение, кровоточивость и видимые повреждения зубов.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Попытки избавиться от запаха могут привести к тому, что вы просто отвлечетесь от основной болезни и дадите ей больше времени для развития. В качестве профилактики проводите еженедельный осмотр ротовой полости животного, используйте качественный корм и чистите зубы.

Также «ГлагоL» писал о том, как заботиться о стареющих питомцах. Создайте им удобную среду: установите пандусы, используйте миски на возвышении. Переведите питомца на легкоусвояемый корм, продолжайте умеренные игры и прогулки. Если вы испытываете трудности с определением возраста кошки, обратитесь к ветеринару — они смогут сделать это по глазам и зубам.