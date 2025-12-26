Почему неприятный запах изо рта кошки может быть опасен

Неприятный запах изо рта у кошки: почему это опасно и что делать
Когда изо рта вашей кошки постоянно доносится неприятный запах, наступает пора задуматься об ее здоровье. Автор канала утверждает, что это один из первых признаков серьезных проблем со здоровьем.
Чаще всего эта проблема имеет стоматологическую природу: зубной камень, гингивит, пародонтит, который постепенно приводит к потере зубов и распространению инфекции. Самая опасная причина — злокачественные опухоли. Также запах может появиться из-за заболеваний внутренних органов: почек, печени или диабета.
Сопутствующими запаху изо рта симптомами, при обнаружении которых следует немедленно обратиться к врачу, могут стать отказ от пищи, затруднение при жевании, повышенное слюнотечение, кровоточивость и видимые повреждения зубов.
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Попытки избавиться от запаха могут привести к тому, что вы просто отвлечетесь от основной болезни и дадите ей больше времени для развития. В качестве профилактики проводите еженедельный осмотр ротовой полости животного, используйте качественный корм и чистите зубы.
